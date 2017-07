Ulefone Gemini Pro, il teardown ufficiale mostra gli interni

Abbiamo già visto l'aspetto esteriore curato di Ulefone Gemini Pro, lo smartphone con processore deca-core e il setup con doppia fotocamera posteriore, ma nel video appena pubblicato dal produttore possiamo dare un'occhiata anche agli interni. Il tutto mentre il dispositivo viene dissezionato in quasi ogni sua componente all'interno di un vero e proprio teardown.

Ulefone Gemini Pro è uno smartphone dotato di processore MediaTek Helio X27 10-core da 2,6 GHz, con 4 GB di RAM e 64 GB di storage interno. Sul retro troviamo due fotocamere con sensore Sony IMX258 da 13 Megapixel e flash Quad LED, ed anche la fotocamere frontale, anch'essa da 13 Megapixel, implementa un flash LED a luce morbida per i ritratti. Il display è da 5,5 pollici Full HD di produzione Sharp, e ci sono anche un sensore d'impronte frontale e una batteria da 3.680 mAh con supporto alla ricarica rapida 9V/2A. Lato software troviamo Android 7.1.1 Nougat.

Nel video possiamo vedere uno dei tecnici della società rimuovere rapidamente la back cover in metallo dopo aver spento il terminale, perfettamente funzionante. L'operatore mostra poi alcune delle componenti interne del dispositivo, che ne riempiono il suo spazio interno senza lasciare inutili vuoti. Sulla parte in alto a sinistra possiamo trovare le due fotocamere inserite all'interno di un modulo progettato ad-hoc, mentre poco più in basso viene posizionata la grossa batteria che dovrebbe garantire - stando ai dati di targa - una buona autonomia operativa.

Gli interni mostrano un lavoro d'assemblaggio pulito e ordinato, con i componenti posizionati in maniera analoga rispetto a quanto compiuto da altri produttori più conosciuti. Il tutto nonostante il prezzo di listino particolarmente convincente: Ulefone Gemini Pro è attualmente disponibile su GearBest al prezzo promozionale di 210,40 Euro sia in nero che in rosso, con l'offerta che scadrà lunedì. Le prime spedizioni verranno effettuate il 10 agosto, con l'arrivo in Italia previsto da 3 a 20 giorni dopo in base al corriere scelto in fase d'acquisto.