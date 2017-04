Ulefone Future, smartphone privo di cornici adesso in sconto a 169,99 dollari

Il negozio online Coolicool propone un'offerta limitata in soli 100 pezzi lo smartphone Ulefone Future, caratterizzato da una scocca in metallo unibody e display bezel-less. Future costa in queste ore solamente 169,99 dollari, a fronte del prezzo praticato normalmente di 269,99 dollari. Oltre allo smartphone l'utente riceverà un case di tipo bumper e un adattatore USB Type-C.

A fronte di un prezzo di listino tipico della fascia medio-bassa, Ulefone Future offre le caratteristiche tecniche migliori all'interno della line-up del produttore cinese. Il display da 5,5 pollici a risoluzione Full HD privo di cornici laterali ne è solo un esempio, insieme al SoC Helio P10 da 8-core a 1,95GHz e ai 4 GB di memoria RAM integrati. Il dispositivo fa uso di una fotocamera Samsung da 16 MP, di un lettore d'impronte posizionato su uno dei due lati, e di una batteria da 3.000 mAh. Per la ricarica Ulefone Future sfrutta un adattatore da 18W che supporta le più recenti tecnologie che permettono di ricaricare rapidamente la batteria.

L'offerta non ha limiti di tempo, ma si esaurirà non appena saranno venduti tutti i 200 Future proposti in sconto. Coolicool, infine, promette spedizioni senza ritardi - da 3 a 5 giorni dall'ordine - provenienti da Hong Kong. Per l'acquisto di Ulefone Future a 169,99 dollari clicca qui.