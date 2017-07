Ulefone F2: ecco il primo video che mostra il display ''Infinity''

Ulefone torna a far parlare di sé e lo fa con il suo ultimo Ulefone F2, lo smartphone che fa il verso al Samsung Galaxy S8 e S8+ soprattutto per quanto concerne il display borderless. Il nuovo device dell'azienda infatti possiede un pannello con un form factor pari a 18.5:9 proprio come quello realizzato da Samsung per il suo Galaxy e se finora non si era potuto vedere molto di questo nuovo Ulefone F2 ecco giungere oggi un video in cui viene invece mostrato nel dettaglio proprio il nuovo smartphone.

Il nuovo Ulefone F2 dovrebbe arrivare sul mercato a breve e dopo averlo visto in alcune immagini durante le scorse settimane con la conferma delle specifiche tecniche che lo stesso possederà ecco oggi giungere il video sulla conferma di un display "Infinity" come lo chiamano anche in Ulefone caratterizzato da cornici davvero minimizzate. In questo caso è possibile osservare dal video le caratteristiche funzionali del display del nuovo Ulefone F2 che permetterà agli utenti una visualizzazione incredibile dei contenuti multimediali.

A livello tecnico lo smartphone possiede appunto questo display "Infinity" da 5.7 pollici caratterizzato da una risoluzione Full HD e con un aspect ratio 18.5:9. Grazie proprio a questa situazione dimensionalmente lo smartphone risulterà maneggevole, pratico e compatto pur mantenendo un'elevata superficie di utilizzo. Buone le prestazioni grazie alla presenza di 8GB di RAM e ad un software ottimizzato proprio dall'azienda cinese.

Il nuovo Ulefone F2 è dunque in dirittura d'arrivo e la sua presentazione ufficiale non dovrebbe poi essere troppo lontana. Per tutti coloro che sono interessati ad ottenere nuove informazioni in merito basterà recarsi nella pagina ufficiale del produttore dove verranno pubblicate nuove informazioni nelle prossime settimane.