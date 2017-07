Ulefone F2: ecco il primo telefono al mondo con Display Infinity e 8GB di RAM

Ulefone è a lavoro su di un nuovo smartphone pronto a fare concorrenza al Samsung Galaxy S8 e al suo "Infinity Display". L'azienda ha svelato un'immagine del suo nuovo Ulefone F2 che nei prossimi mesi arriverà sul mercato. Un device che prende volutamente ispirazione dallo smartphone top di gamma di Samsung ma che in qualche modo cerca di superarlo introducendo un particolare tecnico non da poco: verrà equipaggiato con ben 8GB di RAM.

Il nuovo smartphone dell'azienda cinese dunque si proporrà agli utenti con un display da 5.7 pollici praticamente borderless ossia senza alcuna cornice ai bordi sia per quanto concerne le parti laterali del device sia per quanto riguarda le parti superiore ed inferiori che permetteranno solo la presenza dei vari sensori, della fotocamera anteriore e dell'altoparlante di sistema. Tutto questo permetterà chiaramente di ottenere una visualizzazione dei contenuti multimediali assolutamente unica e completamente immersiva come solo il Galaxy S8 al momento è riuscito a fare. Il display chiaramente possiede un rapporto di larghezza/altezza pari a 18.5:9 e questo permette agli utenti di ottenere una migliore presa sullo smartphone riuscendo comunque a visualizzare maggiori informazioni su di esso.

Oltre al display a caratterizzare il nuovo Ulefone F2 sarà anche la presenza di un quantitativo di memoria RAM importante. Parliamo infatti di ben 8GB di RAM che permetteranno un utilizzo del device a 360 gradi senza alcuna preoccupazione sui processi attivi. Non solo perché il device possederà anche una fotocamera al posteriore a doppio sensore che potrà permettere di scattare foto di qualità con effetti particolari. Altri dettagli chiaramente sono in arrivo nelle prossime settimane e per questo vi invitiamo a seguire la pagina ufficiale di Ulefone su Facebook che trovate qui.

Non dimentichiamo che Ulefone ha presentato da poco il suo top di gamma ossia Ulefone Gemini Pro, uno smartphone dalle specifiche tecniche importanti come un doppio sensore fotografico al posteriore ma anche un corpo realizzato completamente in alluminio ed una batteria da ben 3.680 mAh. Trovate il nuovo Ulefone Gemini Pro direttamente a questa pagina ad un prezzo decisamente interessante di soli 223.17€. Oltretutto Ulefone sta realizzando degli sconti anche per il suo Ulefone Power II che altro non è che il cavallo di battaglia per quanto concerne l'autonomia. Uno smartphone con specifiche tecniche importanti in primis quelle della batteria che raggiunge addirittura i 6050 mAh. Per chiunque fosse interessato lo smartphone viene venduto qui a partire da soli 155.99€.