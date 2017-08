Ulefone Armor 2 ''sopravvive'' a diversi test di cadute. Ecco il video del nuovo smartphone cinese

Molti utenti utilizzano il proprio smartphone con forte parsimonia per paura di farlo cadere. Molte aziende cinesi hanno ovviato a questa situazione realizzando smartphone sempre più resistenti che oltre ad essere una sicurezza per gli utenti che svolgono lavori in cantiere o in situazioni difficili, permettono di essere utilizzati senza alcuna premura in tal senso. Ecco che il nuovo Ulefone Armor 2 va proprio in questo senso e oltre a caratteristiche come la certificazione IP68 e un'ampio range di temperatura in cui poter lavorare, brilla anche per essere resistente alle alte tensioni oltre alle classiche cadute accidentali. L'azienda ha deciso di realizzare un video di prova per dimostrare proprio tutto questo.

Ulefone Armor 2 è uno smartphone rugged e per questo è realizzato con materiali fortemente resistenti come un rivestimento in TPU che rende possibile la difesa delle componenti più delicate dello smartphone durante le cadute. Per il resto possiede parti in policarbonato come anche in metallo rinforzato in fibra di vetro ed un display protetto da un pannello in Gorilla Glass 3. Non è tutto perché anche il suo design permette di ottenere un'importante difesa dalle cadute sia sul dorso che nella parte anteriore.

Altre specifiche principali del nuovo Ulefone Armor 2 riguardano l'hardware che vede la presenza di un processore Octa-Core MediaTek Helio P25 con clock a 2,6GHz, 6GB di RAM, 64GB di storage interno, una batteria da ben 4.700mAh con supporto alla ricarica veloce. A livello multimediale presente una fotocamera da 16MP ed una anteriore da 13MP oltre ad un display da 5 pollici Full HD con ben 441PPI. Non manca la presenza di uno scanner per le impronte digitali nella parte anteriore dello smartphone e ogni tipo di sensore con un giroscopio a 6 assi, un sensore di barometro e il modulo NFC. Per ogni ulteriore informazione in merito al nuovo Ulefone Armor 2 è possibile trovarla direttamente a questa pagina del produttore.

Per chi fosse interessato ad acquistare il nuovo Ulefone Armor 2 lo smartphone è presente in sconto su AliExpress a partire da un prezzo decisamente interessante di 210,48€ ma solo per un periodo di tempo limitato.