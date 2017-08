Ulefone Armor 2, smartphone corazzato a 214,99 euro su TomTop

Ulefone Armor 2 è uno smartphone rugged capace di resistere agli urti e all'introduzione di liquidi e polvere. Utilizza una piattaforma hardware di fascia media, un display Full HD da 5 pollici e una generosa batteria che risponde anche alle esigenze lavorative più pressanti. Si tratta di uno smartphone orientato al mondo del lavoro e a tutti quegli utenti che hanno bisogno di un dispositivo capace di resistere a condizioni d'uso estreme. Se vi serve uno smartphone con queste caratteristiche potete acquistare Ulefone Armor 2 a 214,99 euro con il codice 1CXPS0011.

Lo smartphone fa uso di un corpo metallico con componenti resistenti ai liquidi e tasti fisici in modo da consentire la navigazione nel sistema operativo anche sott'acqua. Il display è un Full HD da 5 pollici di produzione Sharp, capace di rispondere a cinque tocchi contemporaneamente e protetto da una lastra di Gorilla Glass 3. Sotto la scocca troviamo un processore MediaTek Helio P25 con otto core da 2,6 GHz massimo, 6 GB di RAM LPDDR3 e una memoria di archiviazione da 64 GB basata su chio eMMC 5.1. Non manca il supporto per la micro SD esterna.

Armor 2 fa uso di un sistema fotografico con moduli singoli sia per la parte frontale che per quella posteriore: sul retro troviamo una fotocamera da 16 MP con obiettivo f/2.0, mentre sul fronte un modello da 13 MP con obiettivo f/2.2. Ulefone Armor 2 può registrare in Full HD ad un massimo di 60 fotogrammi al secondo, dispone di un flash a doppio LED e può mettere a fuoco con un tap sullo schermo. Il tutto viene supportato da una batteria da 4.700 mAh che promette una grande autonomia operativa se rapportata alle componenti integrate nel device.

A completare la lista delle specifiche tecniche troviamo il supporto a due SIM simultaneamente (Dual SIM dual standby) in formato Micro, al Quick Charge per la ricarica rapida dell'unità integrata, all'NFC e c'è anche un modulo GPS. Sul fronte connettività abbiamo un connettore USB 2.0 di Tipo C, quindi reversibile, e la compatibilità con le reti 4G LTE anche su banda 800 MHz (utilizzata da alcuni operatori italiani, come Wind). Il sensore d'impronte è infine presente sulla parte frontale del dispositivo per un comodo accesso in tutte le circostanze.

