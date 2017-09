Ulefone Armor 2 mostra prestazioni eccellenti durante le sessioni di gioco. Ecco il video

Nel mondo degli smartphone la moda del momento non sembra essere solamente quella dei display completamente borderless ossia senza alcuna cornice ma anche quella dei cosiddetti "rugged" ossia dispositivi mobile dalle specifiche tecniche ultra resistenti con certificazione IP68 contro polvere e acqua. In questo caso però non è detto che tali smartphone vengano realizzati solo per resistere alle cadute o utenti fortemente sbadati bensì posseggano un comparto tecnico di primissimo ordine e capace di ottenere ottimi risultati con sessioni di gioco pesanti. Ne è l'esempio il nuovo Ulefone Armor 2 che seppur smartphone rugged possiede un potente ed efficiente processore MediaTek Helio P25 con ben 6GB di RAM.

Guardando il video realizzato da Ulefone è palese scoprire come il nuovo device Armor 2 sia stato sottoposto a sessioni di gioco con F1 2016, Gangstar 4, NBA 2K17, NOVA 3 piuttosto esigenti o anche con più semplici Snowboard, Arena of Valor, Temple Run ecc. Lo smartphone è riuscito a lavorare egregiamente senza intoppi, senza rallentamenti e senza alcun tipo di problematica anche con i giochi più pesanti. In questo dunque non può essere denominato come un device solo rugged ma anche decisamente "malleabile" e pronto ad essere utilizzato anche in situazioni estreme di gioco.

Oltre alle eccellenti prestazioni di gioco, l'Ulefone Armor 2 è senza dubbio anche un ottimo strumento per scattare foto grazie alla presenza della fotocamera principale da 16MP e con la frontale dotata di un sensore da 13 MP. Il corpo del telefono è costituito da policarbonato rinforzato in fibra di vetro e metallo, altamente resistente a gocce, cadute o temperature estreme. Sul pannello anteriore oltretutto è presente uno scanner di impronte digitali mentre sui lati sono presenti ben 6 pulsanti fisici. Per il resto delle specifiche possiamo trovare uno storage interno da 64 GB ed una batteria da 4700mAh con carica rapida PE + 2.0 ma anche il modulo NFC. Display Full HD da 5 pollici protetto da Gorilla Glass 3 e ben 6GB di memoria RAM.

Per chi fosse interessato il nuovo Ulefone Armor 2 può essere acquistato ad un prezzo decisamente interessante direttamente a questa pagina spendendo solo 218.94€.