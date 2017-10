Ulefone Armor 2: lo smartphone ''rugged' in offerta su AliExpress a 210.58 Euro

Il mondo degli smartphone negli ultimi tempi sta modificando le sue attitudini e se da una parte i produttori stanno progettando e realizzando device sempre più premium ma anche delicati a causa dell'utilizzo di display borderless e materiali come il vetro di contro altri si sono letteralmente "buttati" su dispositivi ultra resistenti e capaci di difendersi da polvere, acqua e anche cadute importanti. Si chiama "rugged" e Ulefone in questo campo è una delle aziende maggiormente specializzate. Il suo top di gamma in questa categoria, Ulefone Armor 2, viene ora messo in vendita su AliExpress solo per poche ore ad un prezzo speciale di 210.58€ che di certo potrebbe catturare l'attenzione di chi vuole uno smartphone di questo tipo.

Ulefone Armor 2 è dotato innanzitutto della certificazione IP68 che permette agli utenti di utilizzare il device senza curarsi dell'acqua o della polvere e non solo perché nei test eseguiti dall'azienda si è potuto appurare come il device sia sopravvissuto anche ad immersioni decisamente estreme come quelle all'interno di un contenitore di calcestruzzo. A livello hardware il device possiede un pannello Gorilla Glass 3 da 5 pollici con risoluzione Full HD. Il corpo risulta protetto da alcuni inserti in gomma resistente mentre altre parti risultano in policarbonato assieme al metallo e al vetro.

Per il resto lo smartphone vede la presenza di un processore MediaTek Octa-Core Helio P25 caratterizzato da un clock a 2.6GHz e coadiuvato da 6GB di RAM ed uno storage interno da 64GB espandibili fino a 256GB grazie ad una semplice microSD. A tutto questo si aggiunge anche una batteria da 4.700 mAh che con il supporto anche alla ricarica veloce permetterà oltre ad autonomie importanti la possibilità di ricaricare velocemente lo smartphone. Da non sottovalutare anche le prestazioni multimediali del device che vedono la presenza di una fotocamera da ben 16MP al posteriore ed una da 13MP sul frontale.

A chiudere la scheda tecnica ci pensano poi tutte le connettività di ultima generazione ma soprattutto un sensore di impronte digitali di ultima generazione posto sulla parte anteriore e capace di assicurare lo sblocco immediato ma solo all'utente registrato senza alcuna possibilità di errore. Infine Ulefone Armor 2 viene poi commercializzato con Android 7.0 Nougat come sistema operativo anche se l'azienda ha già fatto sapere di essere a lavoro sull'aggiornamento ad Oreo.

Ulefone Armor 2 viene venduto come detto su AliExpress ad un prezzo di 210.58€ solo per pochi giorni ossia dal 3 al 9 ottobre.