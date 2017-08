Ulefone Armor 2, lo smartphone rugged dal congelatore direttamente in padella

Non è cosa frequente imbattersi in uno smartphone rugged in un mercato che sembra inseguire solamente la riduzione degli spessori e delle cornici del display. La cinese Ulefone, però, con il lancio del telefono Armor 2 avvenuto nella scorsa settimana, sembra voler andare controcorrente per soddisfare quella fetta di utenza che magari ha proprio bisogno di un telefono resistente a urti, cadute, polvere e acqua.

Armor 2 si fregia di una certificazione IP68, che garantisce quindi il funzionamento anche dopo un'ora sott'acqua alla profondità di 1,5 metri. Lo chassis del telefono è stato rinforzato per resistere alle cadute, mentre le zone di contatto fra le varie superfici sono rivestite con materiale impermeabile per evitare l'introduzione di liquidi. Capsula telefonica, microfono e speaker, che devono rimanere esposti all'esterno, vantano un rivestimento per resistere alle immersioni.

Tra le altre cose Ulefone dichiara la capacità del telefono di operare anche in un ampio range di temperature dai -40°C agli 80°C. La società ha voluto dimostrare con un video la sussistenza delle affermazioni, congelando il telefono all'interno di una boule riempita d'acqua e in seguito riscaldandolo in padella fino a quando l'acqua non ha raggiunto il primo bollore. Dopo questo trattamento, il telefono è stato usato per effettuare chiamate, funzionando senza alcun problema.

Armor 2 è uno smartphone di sicuro interesse anche per ciò che concerne la componentistica sotto la scocca: SoC MediaTek Helio P25 octa-core da massimo 2,6 GHz, 6 GB di memoria RAM e 64 GB di storage interno, batteria da 4.700 mAh, modulo fotocamera posteriore a 16 megapixel e anteriore da 13 megapixel. Il display è da 5 pollici in risoluzione Full HD. Ulefone Armor 2 è basato infine su Android 7.0 Nougat.

Il cellulare è ancora disponibile ad un prezzo promozionale di 259,99 dollari, invece dei 299,99 dollari previsti dal listino ufficiale.