Ulefone Armor 2 in arrivo sul mercato entro il mese di luglio con Helio P25 e 6GB di RAM

Ulefone annuncia il nuovo Armor 2, lo smartphone "rugged" in arrivo durante il prossimo mese di luglio. Un device che si preannuncia quanto mai interessante sia per questo suo essere fortemente resistente agli urti, alle cadute e all'acqua ma anche per le sue specifiche tecniche importanti soprattutto considerando che fa della resistenza il suo punto di forza. In questo caso l'azienda cinese lo ha voluto svelare al mondo rilasciando un video nella sua pagina di Facebook che fa capire di che pasta è fatto il nuovo Armor 2.

Ulefone Armor 2 prende quanto fatto di buono dalla prima generazione cercando però di aumentarne le specifiche tecniche e soprattutto le caratteristiche da vero smartphone "rugged". In questo caso tutto sembra rispecchiare le attese e guardando il video si scopre un device decisamente interessante a livello estetico anche con un corpo votato più per l'essere indistruttibile che bello. Non solo questo perché il nuovo Armor 2 di Ulefone sarà anche molto potente visto che l'azienda ha già annunciato di aver posto in esso il processore MediaTek Helio P25 con clock a 2.6GHz, 6GB di RAM e la nuova e ultima versione di Android 7.0 Nougat che chiaramente permetteranno allo smartphone di essere veloce e performante allo stesso tempo oltre che al passo con i tempi.

Non è tutto perché il nuovo Armor 2 di Ulefone si presenterà anche con una batteria da ben 4.700 mAh, il modulo NFC, un sensore delle impronte digitali per ottenere il massimo della sicurezza nonché come detto in apertura una certificazione IP68 che garantirà allo smartphone resistenza a polvere ed acqua. Importante anche sottolineare la presenza di un modulo LTE con supporto a livello globale con 27 bande di frequenza tali da permettere l'utilizzo in praticamente tutto il mondo.

Per qualsiasi ulteriore informazioni sul nuovo Ulefone Armor 2 potete andare direttamente alla pagina Facebook del produttore.