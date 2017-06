Ulefone a lavoro sul nuovo Ulefone T1 con Helio P25 e 6GB di RAM

Ulefone T1 sarà il nuovo smartphone top di gamma dell'azienda cinese di cui tramite un tweet ha già svelato alcune specifiche tecniche davvero interessanti. Un prodotto che sembra votato alla potenza ma anche e soprattutto per essere utilizzato in ogni parte del mondo visto che è stato progettato per poter funzionare addirittura con 25 bande di frequenza diverse sotto 5 tipo di telecomunicazioni. Ulefone T1 si candida dunque a divenire uno smartphone "globale" pronto a comunicare in molti paesi nel mondo.

Ulefone, l'azienda famosa per aver lanciato sul mercato da poco il suo nuovo Ulefone Gemini Pro, lo smartphone con una doppia fotocamera al posteriore capace di rendere di qualità ogni scatto realizzato, è pronta dunque ad accontentare anche altri utenti con il nuovo Ulefone T1. Tecnicamente, come dichiarato, il nuovo modello T1 sarà capace di coprire tutti gli operatori in Asia, Europa e America grazie al supporto delle reti 4G LTE e alle 11 bande FDD-LTE e 4 bande (B38/B39/B40/B41) per TDD-LTE. Non solo perché combinerà anche il modulo LTE di cat 6 capace di godere di una qualità importante per quanto riguarda le chiamate nonché per la connessione stabile e veloce in tutto il mondo.

Non è tutto perché il nuovo smartphone dell'azienda cinese sarà caratterizzato dal nuovo processore MediaTek Helio P25 con un clock a 2.6GHz che permetterà agli utenti una buona dose di potenza soprattutto grazie anche alla presenza di 6GB di RAM LPDDR4 che di certo porterà tanta velocità allo smartphone sia in sessioni impegnative come anche in situazioni di multitasking estesi cercando però di mantenere bassi i consumi energetici. Se volete rimanere informati sugli sviluppi del nuovo Ulefone T1 potete seguire il profilo ufficiale di Twitter dell'azienda qui.