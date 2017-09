Ulefone a lavoro su di un nuovo smartphone con batteria da 13.000 mAh: si chiamerà Power Max

Ulefone è l'azienda cinese famosa per la realizzazione di smartphone dal comparto tecnico interessante ma con un prezzo che di certo risulta quanto mai concorrenziale. Molti i prodotti che l'azienda ha "sfornato" negli ultimi mesi e che hanno fatto il giro del mondo grazie ad un impegno incessante nel raggiungere gli standard che altre aziende più prestigiose ormai ottengono quotidianamente con i loro dispositivi. Se da una parte l'azienda ha realizzato telefoni con un potenziale hardware da top di gamma, la stessa, ha cercato anche di ottenere il massimo in termini di autonomie visto che gli utenti sono sempre alla ricerca di un telefono capace di non abbandonarli durante la giornata.

Abbiamo visto la commercializzazione della serie Power che Ulefone ha presentato qualche tempo fa e che risulta caratterizzata proprio da batteria imponenti in termini di amperaggio. Ulefone Power 2 ne è l'esempio con 6.050 mAh è capace di tenere a bada ogni tipo di caricatore e di prolungare l'autonomia per ore ed ore accontentando gli utenti che non devono preoccuparsi di risparmiare a livello proprio di energia.

Non c'è dunque da meravigliarsi se le indiscrezioni ultime parlano della volontà da parte dell'azienda cinese di realizzare non uno ma ben due nuove versione di device proprio per la serie Power. Parliamo di un nuovo Power 3 che manterrà la stessa capienza per quanto concerne la batteria, quindi una 6.050 mAh, ma che grazie ad un rinnovamento hardware riuscirà a superare i record fatti dall'attuale Power di seconda generazione. Non solo perché la notizia più eclatante è quella dell'arrivo di un Ulefone Power Max capace di possedere una batteria da ben 13.000 mAh. Sì, avete capito bene. Sarà il primo smartphone al mondo con una batteria cosi capiente e ci immaginiamo già ora quali potrebbero essere le autonomie di un terminale del genere. Non rimane chiaramente che attendere gli sviluppi di questi due device che secondo le indiscrezioni dovrebbero arrivare già entro la fine di questo anno.

Nel contempo però per chi fosse desideroso di acquistare l'attuale generazione di Ulefone Power 2 che ricordiamo possiede comunque una batteria interna da 6.050 mAh e che dunque già risulta uno dei più performanti smartphone sul mercato sotto questo punto di vista può farlo addirittura su Amazon Spagna e Amazon UK. Sì, perché su entrambi gli store è possibile acquistare lo smartphone ad un prezzo di 189.99€ grazie ad un coupon promozionale (UER9AYYP) da inserire in fase di completamento dell'acquisto e di 159 sterline che equivalgono a circa 180€ grazie al coupon (2IE7CXJM) sempre da inserire al termine dell'acquisto. Per ulteriori informazioni in merito ai prossimi device Ulefone è possibile recarsi sul portale del produttore.