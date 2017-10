Ufficiale: Microsoft Edge arriva su iOS e Android, insieme a Microsoft Launcher

Alla ricerca della migliore esperienza "cross-platform" possibile, Microsoft ha rilasciato le versioni beta del suo Microsoft Edge sulle piattaforme concorrenti iOS e Android. Una manovra quasi obbligata: Windows 10 Mobile vanta una diffusione minima ed Edge è rimasta sostanzialmente una soluzione PC-only. A differenza delle altre soluzioni per la navigazione web, l'uso del browser di Microsoft è frustrante soprattutto quando si intende sfruttarlo su più dispositivi. La versione mobile per iOS e Android colma - quindi - quel gap oggi presente rispetto a Safari e Chrome.

Se si vogliono condividere i preferiti, o si vuole continuare la navigazione da PC a dispositivo iOS e Android, da oggi - in altre parole - sarà possibile farlo anche con Microsoft Edge. Come spesso avviene su mobile il browser sarà Edge solo nel nome, o quasi: l'interfaccia utente sarà quella tipica del software per la navigazione web di Microsoft, così come le feature, che saranno collegate a Microsoft Edge. L'engine di rendering delle pagine, tuttavia, sarà WebKit su iOS (lo stesso di Safari), su Android invece Edge è progettato sulla base dell'engine open-source Chromium.

Se su iOS la scelta è obbligata da Apple, Android permette lo sviluppo di engine di terze parti e proprio per questo delude che Microsoft si sia affidata al seppur ottimo Chromium. Le feature di sincronizzazione di Edge permesse al momento in cui scriviamo sono limitate ai preferiti e agli elementi della reading list. Si tratta di una beta e quindi è comprensibile, ma le tab sincronizzate e la sincronizzazione della cronologia di navigazione sono al momento dei work in progress e arriveranno in seguito, in una data non ancora ufficializzata dalla compagnia.

Microsoft sta inoltre rinominando Arrow Launcher in Microsoft Launcher su Android. Si tratta di un progetto partito come un esperimento da parte della divisione Microsoft Garage, ma con il rebranding si può pensare ad una "promozione" a prodotto più grande, importante e, soprattutto, supportato in maniera capillare. Fra le nuove funzioni la possibilità di inserire i contatti sulla Home e una nuova schermata in cui visionare tutti gli appuntamenti, i documenti e le app utilizzati di recente, le notizie. Anche in questo caso l'esperienza diventa cross-platform.

L'obiettivo è rendere possibile continuare sul PC il lavoro iniziato sullo smartphone, o viceversa: sia Edge che Launcher hanno la funzione "Continue on PC" compatibile con l'imminente Windows 10 Fall Creators Update. Attivando l'opzione sul desktop è possibile sfruttare la funzionalità con le operazioni compatibili, e Microsoft ha già promesso che le possibilità concesse saranno presto espanse con scenari d'uso più complessi e variegati. Quello che otterremo con la prima build di Fall Creators Update e le prime beta dei software sarà solo un assaggio.

Microsoft Edge è già disponibile in beta su iOS attraverso il programma Testflight, e anche su Android, in lingua inglese. Per partecipare al test bisogna avere l'ultima versione Windows 10 Insider installata e iscriversi a questo indirizzo. Microsoft Launcher (Preview) è invece già disponibile su Google Play Store e può essere scaricato da tutti gli utenti.