Ufficiale: Android 7 Nougat arriverà su Galaxy S7/S7 edge a gennaio

L'attesa sta finalmente per finire. Samsung ha appena confermato che l'atteso aggiornamento ad Android 7 Nougat arriverà sugli attuali top di gamma non più tardi del prossimo mese. In mancanza di Galaxy Note 7, ormai ritirato dal mercato, le punte di diamante del 2016 dei coreani sono Galaxy S7 e Galaxy S7 edge che, nonostante i parecchi mesi sulle spalle, rimangono fra i migliori dispositivi Android attualmente in circolazione.

Dopo un mese circa di beta testing Samsung ha annunciato che farà del suo meglio per "distribuire la versione ufficiale il più in fretta possibile nel mese di gennaio" per Galaxy S7 ed S7 edge. In aggiunta i coreani hanno specificato anche che il programma beta per Android Nougat per i due smartphone verrà concluso il 30 gennaio 2017. Per via di questa novità non ci saranno altre versioni beta per i due dispositivi, né la possibilità di sfruttare le opzioni "Error report" o "Suggestion".

Non tutti i possessori dei due modelli di smartphone vedranno però Nougat entro la fine di gennaio. Il rilascio della release finale da parte di Samsung non è direttamente inteso per gli utenti finali: la compagnia diffonderà il firmware agli operatori telefonici, mentre per quanto riguarda i "No brand" è molto probabile che lo vedranno in anticipo solo alcune nazioni, per poi arrivare progressivamente in tutte le aree geografiche del mondo con tempistiche leggermente diverse.

In più il roll-out di solito è graduale e non istantaneo per tutti gli utenti, con la distribuzione dell'aggiornamento che potrebbe arrivare anche dopo giorni o settimane dall'effettivo rilascio da parte dell'operatore o della compagnia. Non sappiamo inoltre quale versione di Nougat arriverà agli utenti, dal momento che alcuni operatori statunitensi stanno attualmente testando Android 7.0 e non la più recente 7.1.1 che sarà la versione su cui si baserà l'aggiornamento ufficiale.