Trump ha usato la torcia del telefonino per leggere documenti sensibili: pessima idea

Nel corso del fine settimana la Corea del Nord ha lanciato un missile balistico a media gittata all'interno di un test non annunciato, una minaccia implicita per gran parte dell'Asia orientale. Quando Donald Trump ha ricevuto il rapporto sull'avvenimento si trovava a cena con il Primo Ministro giapponese in un resort pubblico. Lì ha preso i documenti e per leggerli si è aiutato con la torcia integrata sul proprio telefonino, in mancanza di sistemi più validi per l'illuminazione.

Una pessima idea che sottolinea ancora una volta l'incuranza del nuovo Presidente USA in termini di sicurezza informatica. Di recente i collaboratori di Trump si sono lamentati della sua ostinazione ad utilizzare dispositivi mobile non convalidati dai servizi segreti americani, che eventuali "nemici" possono sfruttare con diverse finalità: da remoto potrebbero accedere al microfono e captare registrazioni importanti, o addirittura alla fotocamera per ottenere informazioni di diversa natura.

In questo caso un hacker che tiene sotto controllo il Presidente avrebbe potuto ottenere tutte le informazioni governative presenti sui documenti, visto che la fotocamera del dispositivo puntava ai fogli di carta. A rischio non solo le informazioni classificate, ma anche le fonti che dovrebbero rimanere anonime in casi di crisi così delicate. Il tutto, sempre in questo caso, viene condito da una particolare dimestichezza della Nord Corea in termini di cyber-attacchi.

Un gruppo proveniente dallo stato asiatico è stato collegato di recente ad una serie di attacchi contro alcune banche occidentali, tutte con difese ben più forti rispetto a quelle presenti su uno smartphone Android commerciale. Ma le informazioni presenti in quei documenti potrebbero interessare anche ad altri paesi, così come le altre incuranze del Presidente. Insomma la sicurezza di Trump è una questione fondamentale per tutti. E non la scelta di un singolo.