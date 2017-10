Tre smartphone con sconti fino al 47% tra cui anche il nuovo Moto Z2 Play

Sul portale di vendite online Lightinthebox sono stati posti in vendita tre smartphone decisamente interessanti sia per specifiche tecniche sia per quanto concerne il loro rapporto qualità prezzo. Ecco che si possono trovare il nuovo Moto Z2 Play in sconto addirittura del 47% ma anche il Vernee M5 e lo ZTE V5 Pro. Tranne il Motorola che risulta di fascia media, gli altri sono entry level ma con caratteristiche quanto mai interessanti. Ecco tutte le offerte nello specifico.

Iniziamo innanzitutto proprio dal più interessante ossia il Moto Z2 Play lo smartphone che ha introdotto gli accessori magnetici e che li ha mantenuti anche in questa seconda generazione. In questo caso il Moto Z2 Play viene venduto ad un prezzo di 330.32€ grazie ad uno sconto del 47% sul prezzo di listino di 620.97€. Le specifiche tecniche comprendono un display Full HD da 5.5 pollici super AMOLED, un processore Qualcomm Snapdragon 626 Octa-Core con velocità di 2.2GHz e 4GB di RAM oltre ad uno storage interno da 64GB che potrà comunque essere espanso. Interessante il comparto multimediale con una fotocamera al posteriore da 12MP capace di realizzare ottimi scatti così come quella anteriore da 5MP per selfie di qualità.

Presente ogni tipo di connettività di ultima generazione come anche il Bluetooth 4.2, quindi il GPS GLONASS ma anche il sensore per le impronte digitali. Realizzato completamente in alluminio possiede anche una batteria da 3.000 mAh che grazie alla presenza di Android Nougat in versione stock riesce a mantenere attivo lo smartphone per una giornata intera senza problemi. Il Moto Z2 Play viene proposto dunque ad un prezzo esclusivo di 330.32€ direttamente a questa pagina e solo per poche ore.

Interessante anche lo ZTE V5 Pro che viene venduto ad un prezzo irrisorio di soli 67.75€ con uno sconto del 42% rispetto al prezzo di listino. In questo caso lo smartphone possiede un display da 5.5 pollici in risoluzione Full HD di matrice IPS. A livello di processore presente un Qualcomm Snapdragon 615 coadiuvato da 2GB di RAM e da uno storage interno di 16GB. A livello multimediale presente una semplice fotocamera da 13MP mentre anteriormente è stata posta una 5MP per i selfie.

A livello estetico si propone con un corpo realizzato completamente in alluminio che rende sicuramente più interessante lo smartphone anche se nella fascia entry level a cui si propone. Batteria da 3.000 mAh con android 5.1 che comunque tende ad essere personalizzato da ZTE. E' senza dubbio un prodotto per chi non vuole esagerare nel prezzo ma soprattutto per realizzare magari i primi passi nel mondo degli smartphone. Lo ZTE V5 Pro viene venduto ad un prezzo di 67.75€ direttamente a questa pagina.

Da tenere presente anche il Vernee M5 che con il suo prezzo aggressivo di soli 99.08€ scontato del 44% potrebbe essere un'ottima scelta per molti. In questo caso il device possiede un display IPS da 5.5 pollici alla risoluzione HD ossia di 1280x720 pixel. Al suo interno troviamo un processore MediaTek MT6750T che altro non è che un Octa-Core da 1.5GHz coadiuvato da 4GB di RAM e da uno storage interno di 64GB che possono essere espansi fino a 128GB.

A livello multimediale presente una fotocamera da 13MP con OIS mentre per l'anteriore presente una cam da 8MP che permetterà senza dubbio selfie importanti tra modalità ritratto o altro. La batteria è una 3.300 mAh capace di ottenere ottimi risultati di autonomia grazie anche alla presenza di Android 7.0 Nougat ottimizzato bene per il processore presente. Connettività di ultima generazione con Bluetooth 4.0 per i collegamenti con altri dispositivi. Vernee M5 viene venduto ad un prezzo di soli 99.08€ grazie alla promozione presente a questa pagina.