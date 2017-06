Trapelano le prime immagini complete del OnePlus 5

I preparativi per il lancio del OnePlus 5 fervono e, come spesso accade in questi casi, qualche immagine che ritrae lo smartphone è sfuggita al controllo del produttore ed è diventata di pubblico dominio. Ecco quindi che è possibile avere già un'idea molto chiara di come lo smartphone si presenterà alla presentazione del 20 giugnoprossimo.

Il OnePlus 5 si presenta relativamente simile al predecessore, con il fronte che lo ricorda molto da vicino. La prima differenza che si può notare dagli scatti è che sembra che i lati destro e sinistro dello schermo siano leggermente stondati, e così il vetro che li ricopre.

Differenti, invece, gli spigoli: se le immagini trapelate nei giorni scorsi lo facevano apparire come l'ennesimo clone dell'iPhonein termini di design, questi nuovi scatti sembrano dipingere una situazione leggermente differente. Non dovrebbero infatti esserci gli stessi bordi rotondeggianti dello smartphone di casa Apple, ma un approccio più "duro" che evidenzia le linee. Il retro sembra rimanere uguale al modello precedente, con le stesse linee che anche lo scorso anno lo fecero accomunare all'iPhone (e agli smartphone HTC).

Il OnePlus 5 sarà dotato di uno schermo da 5,5 pollici, processore Qualcomm Snapdragon 835, 6 o 8 GB di RAM, 64 o 128GB di memoria UFS 2.1, fotocamere da 16 e 20 megapixel sul retro e una batteria da 3.300 mAh. Il prezzo dovrebbe essere di 389€, ovvero 40€ in più rispetto al OnePlus 3T.