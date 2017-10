TIM ufficializza ''Io Riciclo'' per raccogliere e rottamare smartphone o telefoni in disuso

"Io Riciclo" è la nuova iniziativa di TIM che dal prossimo 21 ottobre permetterà agli utenti di portare in alcuni selezionati negozi dell'operatore vecchi smartphone o telefoni in disuso o magari anche non funzionanti per essere smaltiti senza alcun costo o senza alcun vincolo con l'operatore stesso. Una semplice ma efficacia iniziativa sostenibile dedicata alla raccolta e allo smaltimento dei telefoni o degli smartphone che in qualche modo devono essere rottamati. Il progetto di TIM è senza dubbio volto alla promozione del mobile ma con un aspetto quanto mai green.

Nello specifico da questo sabato 21 ottobre, infatti, in un selezionato numero di punti vendita TIM distribuiti su tutto il territorio nazionale sarà attivo il servizio gratuito di raccolta dei device mobili in disuso attraverso la formula detta “Uno contro zero”, che consente a tutti di consegnare presso il punto vendita i device mobili in disuso, semplicemente lasciandoli in un contenitore e senza dover acquistare un altro prodotto. Si tratta di un sistema che supera la modalità “Uno contro uno” che permette di consegnare il vecchio prodotto solo a fronte di un nuovo acquisto.

Come fa sapere lo stesso operatore, i rifiuti raccolti nei punti vendita saranno avviati a riciclo, contribuendo alla tutela ambientale. Da un cellulare infatti si possono recuperare mediamente 9 grammi di rame, 11 grammi di ferro, 250 mg di argento, 24 mg di oro, 9 mg di palladio, 65 gr di plastica, 1 gr di terre e altri elementi preziosi contenuti in piccolissime quantità. Oltre al recupero di materie, il riciclo contribuisce a risparmiare energia elettrica, acqua ed evita emissioni di CO2.

Il progetto è sviluppato con la collaborazione di Remedia, consorzio no-profit specializzato nella gestione dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), delle pile e degli accumulatori esausti e senza dubbio risulta un modo decisamente comodo e soprattutto gratuito per liberarvi del proprio smartphone o del proprio telefonino senza pagare e soprattutto senza l'obbligo di acquistarne uno nuovo. A questa pagina è possibile visionare l'elenco dei negozi aderenti all'iniziativa ricordando che quanto prima l'operatore cercherà di ampliare ancora di più l'elenco permettendo anche ad altri cittadini di riciclare con questo metodo i propri smartphone.