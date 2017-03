TIM, per la Festa della Donna gratis 8GB di traffico dati da smartphone

Anche TIM ha deciso di festeggiare la Festa della Donna regalando traffico dati a tutti i propri utenti. Per tutta la giornata di domani e fino al 9 marzo tutti coloro che posseggono una SIM con l'operatore TIM potranno usufruire gratuitamente di ben 8GB di traffico dati in rete 4G LTE per navigare su internet con il proprio smartphone. L'operatore italiano ha deciso così di rispondere alla promozione annunciata da Vodafone che vedeva in regalo per la giornata di domani, appunto, 4GB di traffico dati gratuito.

In questo caso TIM permetterà di riscattare il bonus già da oggi e fino al prossimo 9 marzo utilizzando l'applicazione di MyTIM Mobile o andando direttamente sul sito ufficiale dell'operatore ed accedendo nel proprio profilo. Gli 8GB di traffico dati potranno essere consumati entro le 24 ore successive all'attivazione e come detto non avranno limiti di navigazione se utilizzati chiaramente da smartphone.

Non è tutto perché TIM ha voluto fare di più. In questo caso ha deciso anche di regalare a tutti un ebook da leggere sul proprio telefono o tablet, da scaricare direttamente su TIMreading, il negozio virtuale che l'operatore da qualche tempo possiede con un catalogo di oltre 100.000 libri digitali. In questo caso gli utenti potranno scaricare a proprio piacimento e fino al 12 marzo uno dei tre ebook proposti da TIM tra: