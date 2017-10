TIM Easy 4G: il mobile phone che fa il verso al Nokia 3310

TIM lancia in esclusiva, prima in Italia, TIM Easy 4G il primo "mobile phone" con il supporto alla rete 4G. Il telefono è caratterizzato da un design vintage compatto ma funzionale che riprende in qualche modo quanto fatto da Nokia nella sua riedizione del 3310. In questo caso il telefono è dotato di tastiera alfanumerica tradizionale che dunque permetterà di semplificarne l'uso soprattutto a tutti coloro che non hanno molta familiarità con gli smartphone ma che in qualche modo vogliono rimanere al passo con i tempi.

Importante sottolineare la presenza del supporto alla rete 4G di TIM che dunque permetterà oltre alle chiamate e all’invio di SMS, utilizzare il client di messaggistica istantanea più diffusa ossia Whatsapp anche da parte di quei clienti più tradizionali che ancora non possiedono uno smartphone e sono alla ricerca di device semplici, economici e dalla batteria di lunga durata.

Le specifiche tecniche del nuovo TIM Easy 4G:

• Sistema Operativo Android

• Display da 2.4”

• connettività 4G LTE

• Camera: Posteriore da 2 MP CMOS e Anteriore VGA

• GPS e Bluetooth

• Whatsapp integrato

TIM Easy 4G è dunque la risposta più avanzata per avvicinare i clienti più tradizionali all’utilizzo di Internet in mobilità e alla messaggistica istantanea. Il nuovo Mobile Phone potrà essere acquistato ad un prezzo di 79,99 Euro in unica soluzione ma non solo. Potrà anche essere scelto con la promozione a rate zero che prevede il solo anticipo di 29 Euro (con vincolo di 24 mesi) e con 1 Giga in più ogni mese. Inoltre TIM mette a disposizione dei clienti “solo voce” l’offerta dati 1Giga a 3 Euro al mese, senza costi di attivazione.