The Light Phone: il cellulare nato per essere il più semplice possibile

Lo smartphone è diventato un accessorio fondamentale per la maggior parte di tutti noi. Chi per lavoro, chi per semplice diletto, in moltissimi si affidano al proprio dispositivo per cercare informazioni specifiche o anche per mantenersi in contatto con amici, colleghi e parenti attraverso una selezione di app che diventa via via sempre più corposa e variegata. Sono invece sempre più rare le soluzioni pensate per chi non vuole stare tutto il giorno collegato, e fra queste c'è il nuovo The Light Phone.

Caratterizzato dalle dimensioni di una carta di credito, The Light Phone è lo smartphone più minimalista che può essere immaginato oggi, ancor più del Nokia 3310 in chiave moderna. Il nuovo telefono del fu colosso finlandese ha supporto per SMS e addirittura anche una fotocamera, mentre The Light Phone si spinge ben oltre eliminando anche la possibilità di inviare messaggi o, naturalmente, e-mail. Il telefono può salvare solo 9 numeri e non supporta né 3G, né Bluetooth.

The Light Phone è stato lanciato nel 2015 attraverso una campagna Kickstarter, con le prime spedizioni del prodotto finito che sono partite lo scorso mese di gennaio. Il telefono cellulare utilizza una scheda SIM di tipo unlocked e può operare esclusivamente su reti GSM (2G), con gli utenti che sono tenuti a pagare un abbonamento di 5 dollari al mese per ottenere il servizio di pairing con il proprio numero telefonico. The Light Phone infatti non è del tutto auto-sufficiente.

L'utente dovrà infatti creare un account ed installare un'app su uno smartphone vero e proprio, il quale inoltrerà le chiamate (che poi è l'unica funzione disponibile sul dispositivo) al numero della SIM presente su The Light Phone. In questo modo l'utente non deve gestire un secondo numero, ma potrà sfruttare lo smartphone e il numero della SIM installata. In base a quanto afferma il team che lo ha creato, il telefono usa una versione decisamente alleggerita di Android.

Brutte notizie per gli italiani che vogliono isolarsi il più possibile dal mondo tecnologico esterno: The Light Phone è pensato per il solo mercato statunitense con le prossime consegne previste entro la fine del mese di maggio. Il costo, inoltre, non sarà proprio popolare: chi non ha supportato il progetto potrà ottenerlo al prezzo di 150 dollari, il costo tipico di uno smartphone avanzato di fascia medio-bassa. Ma stiamo parlando ovviamente di cose molto diverse.