Tantissimi prodotti in sconto su GearBest, inclusi gli smartphone cinesi del momento: la lista completa

Diversi prodotti in sconto sul portale di rivendita GearBest, fra gli ultimi smartphone di Xiaomi, Elephone, Umidigi, fino ad arrivare a gadget per la casa passando dai migliori droni di DJI. In questa pagina trovate i coupon e le offerte migliori disponibili in queste ore. Importante: alcuni sconti sono a tempo determinato o ad esaurimento scorte, quindi potrebbero scadere in poche ore. Per inserire il codice coupon è necessario eseguire il log-in. Inoltre consigliamo di scegliere la spedizione Italy Express (7-15 giorni) per evitare eventuali sovrapprezzi in dogana.

Smartphone



Xiaomi Mi Note 3 a 333,47 euro - coupon NT3CJ

Phablet con display da 5,5 pollici a risoluzione Full HD. Il SoC è un Qualcomm Snapdragon 660, qui in versione con 6 GB di RAM e 64 GB di storage integrato. Manca il supporto per la B20, ma c'è il Bluetooth 5.0. Clicca qui per comprarlo.



Xiaomi Mi Mix 2 a 491,88 euro - offerta lampo

Smartphone con display tri-bezel-less, quindi senza cornici lungo tre lati.È compatto nonostante il display da 6 pollici, a risoluzione 2160x1080 pixel. L'hardware è da top di gamma, quindi Snapdragon 835 con 6 GB di RAM e 64 GB di ROM e c'è la B20. Clicca qui per comprarlo.



Xiaomi Mi A1 a 229,79 euro

Si tratta del primo smartphone Android One prodotto da Xiaomi. Lato software usa una versione pura di Android, con gli aggiornamenti che vengono seguiti direttamente da Google. Lato hardware troviamo l'ottimo Snapdragon 625, 4 GB di RAM e 64 GB di storage.. Clicca qui per comprarlo.



Xiaomi Mi 5X a 203,41 euro - coupon: harvest186

Con un display da 5,5 pollici a risoluzione Full HD e uno Snapdragon 625, questo modello implementa una doppia fotocamera con sensori da 12+12 MP. Lato memorie troviamo 4 GB di RAM e 64 GB di storage, mentre la batteria è da 3.080 mAh. Clicca qui per comprarlo.



Bluboo S1 a 116,72 euro - coupon: harvestIT16

Smartphone con display da 5,5 pollici ma con scocca di dimensioni ridotte. Il vetro è con angoli arrotondati 2.5D, mentre le cornici sono praticolarmente compatte lungo tre lati. Utilizza un processore Helio P25, 4 GB di RAM e 64 GB di storage. Clicca qui per comprarlo.



Lenovo P2 a 158,39 euro - coupon: harvestIT14

La caratteristica principale di questo modello è la batteria, da 5.100 mAh, che consegna un'elevatissima autonomia operativa. Il processore integrato è l'ottimo Snapdragon 625, abbinato a 4 GB di RAM e 64 GB di storage. Il display, infine, è un AMOLED Full HD da 5,5 pollici. Clicca qui per comprarlo.



Vernee M5 a 50,01 euro - offerta lampo dalle 11

L'offerta è valida ogni giorno alle ore 11, per un totale di 10 pezzi al giorno. Alternativamente il prodotto costa 100,04 euro al cambio attuale. Si tratta di un dispositivo con display da 5,2 pollici a risoluzione HD, processore octa-core, 4 GB di RAM e 64 GB di storage. Clicca qui per comprarlo.



UmiDigi Crystal a 116,71 euro - offerta lampo

Questo è un altro smartphone con display tri-bezel-less, quindi con cornici ridotte lungo tre lati. Lo schermo è un Full HD da 5,5 pollici, mentre il processore octa-core viene supportato da 4 GB di RAM e 64 GB di storage. Clicca qui per comprarlo.



UmiDigi S2 a 150,06 euro - offerta lampo

Su questo modello troviamo diverse peculiarità: una fotocamera doppia, un display da 6 pollici con cornici molto ridotte (simili, nel concetto, a quelle di Galaxy S8), e una batteria integrata da 5.100 mAh. Il processore è un Helio P20 con 4 GB di RAM e 64 GB di storage. Clicca qui per comprarlo.



Elephone S8 a 116,71 euro - offerta lampo

Con un design piuttosto simile troviamo anche Elephone S8, che costa anche meno. Il display da 6 pollici supporta la risoluzione 2560x1440 pixel, mentre il processore è un Helio X25 da 10-core, supportato da 4 GB di RAM e 64 GB di storage. Clicca qui per comprarlo.

Tablet

Outdoor