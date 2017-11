Super wifi satellitare in arrivo sui voli Emirates e Cathay Pacific

Due accordi in simultanea per cercare di offrire ai propri clienti una connessione migliore sia per velocità che per stabilità. E' quanto avvenuto alle due compagnie di volo Emirates e Cathay Pacific le quali hanno stretto due accordi con altrettanti sistemi di broadband satellitari capaci di offrire migliori connessioni internet durante i voli. Le connessioni lente e spesso poco stabili durante i voli intercontinentali saranno dunque in futuro solo un ricordo.

Nel dettaglio Emirates ha stretto un accordo con il fornitore Thales capace di portare la connettività a 50 Mbps direttamente sulla flotta di Boing 777X entro il 2020 mentre per quanto concerne Cathey Pacific, la compagnia, ha realizzato un accordo con la GoGo per un sistema satellitare di connessione da poter introdurre nei propri aeromobili dal prossimo anno. Molti sono ormai gli utenti che cercano di passare il tempo durante i voli di lungo tragitto lavorando e dunque con la necessità di avere anche in volo una connessione internet.

Per questo sono sempre più le compagnie che cercano di rispondere a tale esigenza in costante crescita. Non ultima America Arilines la quale ha deciso di adottare un sistema simile a quello in arrivo con le suddette compagnie per accogliere al meglio i suoi passeggeri. Non solo perché anche JetBlue ad esempio offre solitamente il WiFi di bordo in modo del tutto gratuito ai suoi passeggeri mentre Delta ha addirittura aggiunto WhatsApp tra i vari servizi di bordo oltre ai già esistenti iMeassage o anche Facebook Messenger.