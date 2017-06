Super coupon su GearBest: come risparmiare su smartphone e gadget tech di tutti i tipi

GearBest ci ha offerto una lista di Super Coupon per i saldi estivi per prodotti di varie società particolarmente note nel panorama underground di smartphone e gadget tecnologici. Fra le offerte troviamo gli immancabili smartphone ultra-economici, gadget per la domotica, stampanti 3D, smartwatch e addirittura un purificatore d'aria. Xiaomi è come al solito onnipresente sul portale di e-commerce, insieme a brand come Vernee, Vojo e DJI, con i suoi droni avanzati. Qui di seguito vi riportiamo gli sconti e i coupon più vantaggioso su una vasta selezione di prodotti.

Xiaomi Mi 5 è un top di gamma della scorsa generazione, ma si difende piuttosto bene anche fra i dispositivi più recenti. Utilizza un processore Qualcomm Snapdragon 820, 3GB di RAM e 64GB di storage integrato, con un display da 5,15" che adotta la risoluzione Full HD. La fotocamera posteriore è da 16 megapixel con auto-focus e stabilizzazione ottica, quella anteriore invece da 4 megapixel. Ad alimentare il tutto una batteria da 3.000 mAh, caricabile attraverso il connettore USB Type-C. A 177,99 Euro con il codice ITMI5BIA è un vero e proprio affare!

Xiaoyi fa sempre parte di Xiaomi, ma si occupa principalmente di gadget elettronici con fotocamere integrate. Famosa principalmente per le action camera, il produttore ha a listino anche questo sistema per la videosorveglianza capace di registrare video in Full HD con un angolo di visione pari a 130°. L'obiettivo utilizza inoltre sei lenti e un'apertura di diaframma f/2.0, e può illuminare l'ambiente anche di notte tramite infrarossi. Costa solo 28,47 Euro su GearBest, con il coupon IP70OFF. Compralo qui.

Le Xiaomi Yeelight sono le lampadine smart del produttore cinese, capaci di offrire le tipiche funzionalità intelligenti ad un prezzo che non si discosta di molto rispetto alle lampadine tradizionali. Questo modello può variare non solo nella temperatura, con tonalità più o meno calde in base alle esigenze e alle ore della giornata, ma anche nei colori attraverso il supporto di tutto lo spettro cromatico (16 milioni quelli supportati). Grazie all'uso di LED ogni singola lampadina può resistere fino a 11 anni. Costa solamente 12,95 Euro usando il coupon FBREBIT. Comprala qui.

DJI è uno fra i produttori di droni più celebri e affidabili, e a loro volta DJI Spark e DJI Mavic Pro i prodotti più significativi della compagnia. Si caratterizzano per le soluzioni di qualità adottate, fra le videocamere e quelle per il telaio. Le dimensioni, inoltre, sono davvero interessanti soprattutto se consideriamo la possibilità di usarli in ambiti prosumer. Spark è il più piccolo, Mavic Pro quello che offre i video di qualità più elevata. Se volete comprarli a prezzi stracciati di seguito vi riportiamo link e coupon:

Se vi piacciono i telefoni cellulari di enormi dimensioni Xiaomi Mi Max 2 è quello che fa per voi. Ha un display, per intenderci, da ben 6,44 pollici a risoluzione Full HD e tecnologia IPS, con l'ottimo Snapdragon 625 a basso consumo energetico, una batteria da 5.200 mAh, 4 GB di RAM e 64 GB di storage integrato. Pesa un po', ma se volete un display fra i più grandi disponibili su smartphone questo è probabilmente il modello da valutare fra quelli economici. Costa solamente 234,95 Euro con il codice FBMAXIT. Compralo qui.

Importante: per inserire il codice coupon è necessario eseguire il log-in. Inoltre consigliamo di scegliere la spedizione Italy Express (7-15 giorni) per evitare eventuali sovrapprezzi in dogana.