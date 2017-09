Su TomTop in offerta tre prodotti Xiaomi tra i quali il nuovo Mi A1 ad un prezzo di 182.27

Il nuovo smarphone Xiaomi Mi A1 con sistema operativo Android One ma anche lo Xiaomi Redmi 4X ed un ricevitore bluetooth sempre Xiaomi vengono messi in offerta sul portale di vendite online TomTop a prezzi decisamente interessanti grazie all'utilizzo di alcuni coupon promozionali che dovranno essere posti in essere in fase conclusiva dell'acquisto. In questo caso lo Xiaomi Mi A1 viene proposto ad un prezzo di 182.27€ grazie al coupon PZ0127LCX. Lo Xiaomi Redmi 4X invece viene venduto ad un prezzo di 115.07€ grazie al coupon PZ0127LCX ed infine il ricevitore Audio Bluetooth sarà acquistabile ad un prezzo di 16.79€.

Xiaomi Mi A1

Per quanto riguarda il nuovo smartphone Xiaomi le sue specifiche tecniche sono un display capacitivo da 5,5 pollici a risoluzione full HD con densità di pixel di 403 PPI, mentre sotto la scocca è presente un processore Qualcomm Snapdragon 625 Ccta-Core da 2 GHz, una fra le soluzioni di fascia media più interessanti per quanto riguarda i consumi energetici. Sul fronte delle memorie troviamo 4GB di RAM e 64 GB di storage integrato, espandibile via micro SD da acquistare separatamente.

A livello multimediale presenti due sensori posteriori sono da 12 MP, mentre il modulo frontale sfrutta un sensore da 5 MP. La batteria integrata è da 3.080 mAh e quello che di certo caratterizza il device è la presenza di Android 7.1 Nougat ma nella versione Android One e non con personalizzazioni Xiaomi. Un plus non indifferente che permetterà oltretutto di ottenere in breve tempo Android 8.0 Oreo.

Xiaomi Mi A1 è possibile preordinarlo direttamente sul portale ad un prezzo di 182.27€ grazie all'utilizzo del coupon promozionale PZ0127LCX in fase di acquisto.

Xiaomi Redmi 4X

Tra le offerte presente anche lo Xiaomi Redmi 4X che altro non è se non uno smartphone low cost che non mancherà di interessare gli utenti grazie ad un prezzo contenuto ma con specifiche tecniche in grado di offrire una batteria da ben 4100mAh, un processore Qualcomm Snapdragon 435, riconosciuto per essere particolarmente parco nei consumi, permettendo dunque una notevole autonomia operativa. La dotazione di memoria è di 3GB, mentre lo spazio di storage a disposizione è di 32GB. Redmi 4X di Xiaomi è inoltre equipaggiato con fotocamera anteriore da 5 megapixel e fotocamera posteriore da 13 megapixel. La risoluzione del display è di 1280x720 pixel, su 5 pollici di diagonale.

Il prezzo per lo Xiaomi Redmi 4X in offerta è di 115.07 Euro grazie al coupon promozionale PZ0127LCX da insierire in fase di acquisto.

Xiaomi Bluetooth Audio Receiver

Infine tra le offerte di TomTop è inevitabile non menzionare il piccolo ricevitore con clip compresa che in pieno stile minimalista permette a tutti gli utenti di trasformate effettivamente qualsiasi cuffia o auricolare con cavo nei più moderni o comodi modelli wireless sfruttando la connessione dello smartphone. Il gadget dell'azienda cinese pesa solamente 10 grammi e grazie alla clip inclusa permette il suo posizionamento in ogni punto l'utente vorrà porlo.

Interessante scoprire la presenza di una batteria che permette di far funzionare il dispositivo per oltre 5 ore con la possibilità di ricaricarlo in modo più che mai semplice grazie alla presenza di una porta Micro USB. In questo caso ciò che permette il collegamento con lo smartphone o il tablet è il Bluetooth 4.2 presente e una volta connesse le cuffie auricolari al foro con il jack da 3.5 mm basterà collegarlo al telefono e il gioco sarà fatto.

Il piccolo Xiaomi Bluetooth Audio Receiver viene scontato ad un prezzo di soli 16.79€ direttamente a questa pagina dove è possibile trovare anche ulteriori informazioni in merito alle condizioni di spedizione.