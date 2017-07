Su TomTop in offerta 4 smartphone tra cui lo Xiaomi Redmi Note 4X

Sul famoso portale di vendite online TomTop vengono messi in speciale offerta ben quattro smartphone cinesi che solo per alcuni giorni e solo per alcune unità potranno essere acquistati ad un prezzo interessante soprattutto grazie ad alcuni coupon promozionali. In questo caso abbiamo la possibilità di acquistare sul portale un Nomu S30 mini che grazie alla sua certificazione IP68 potrà essere utilizzato in condizioni estreme. Ma anche uno Xiaomi Redmi Note 4X o anche un Meiigo M1 ed un Leagoo Kiicaa Power entrambi con doppia fotocamera al posteriore. Ma vediamo nello specifico le offerte che potrete trovare su TomTop.

Nomu S30 Mini è lo smartphone con certificazione IP68 che dunque permetterà agli utenti che lo acquisteranno di ottenere il massimo a livello di cadute o anche di un utilizzo a 360 gradi. In questo caso lo smartphone possiede un corpo in alluminio contornato da una cornice ultra resistente dall'aspetto particolarmente squadrato. La scheda tecnica parla di un prodotto con display da 4.7 pollici HD e da un processore MT6737T quad-core a 64 bit da 1.5GHz, 3GB di RAM e 32GB di memoria interna che potranno essere espansi con una MicroSD fino a 64GB. A livello multimediale presente una fotocamera da 8MP (Sony IMX219) mentre per l'anteriore presente una 2MP. Batteria da 3.000 mAh e soprattutto la presenza di Android 7.0 Nougat.

Nomu S30 Mini viene proposto su TomTop ad un prezzo di 130.49€ grazie al coupon NMS30MINI da inserire in fase di completamento dell'acquisto.

Meiigoo M1 è invece un device prodotto da un'azienda cinese che vede la presenza di una doppia fotocamera al posteriore che di certo potrà tentare fortemente gli utenti che proprio in questo campo vorranno trovare qualcosa di più nel proprio device. In questo caso lo smartphone possiede un sistema duale con due sensori (8+13MP) capaci di rendere potente il sistema di cattura delle immagini a differenza di altri device. Le altre specifiche tecniche vedono un display da 5.5 pollici in risoluzione Full HD con rifinitura 3D, un processore MeadiTek Helio P20 da 2.3GHz accompagnato da ben 6GB di RAM e da uno storage interno di 64GB che potranno oltretutto essere espansi fino a 128GB con una semplice MicroSD. Anteriormente presente una cam da ben 8MP, batteria da 4.000 mAh e Android 7.0 Nougat.

Meiigoo M1 viene venduto ad un prezzo di soli 179.99€ grazie al nostro coupon promozionale DSMGM1 da inserire sempre nella fase finale di completamento dell'acquisto.

Presente anche lo Xiaomi Redmi Note 4X viene invece scontato ad un prezzo decisamente interessante nella sua versione nera. In questo caso sappiamo bene quali siano i pregi di questo device dell'azienda cinese che possiede innanzitutto un display da 5.5 pollici Full HD, un processore MediaTek Helio P20 che altro non è che un Deca-Core 2.1 GHz accompagnato da 4GB di RAM ed a 64GB di memoria interna che possono comunque essere ampliate fino a 128GB con una MicroSD. Per quanto concerne invece la parte multimediale presente al posteriore una singola fotocamera da 13MP con apertura focale da f/2.0 ed una anteriore da 5MP. Connettività di ultima generazione e sistema operativo Android che viene però personalizzato da Xiaomi con la MIUI 8.0 in questo caso.

Lo Xiaomi Redmi Note 4X viene venduto sul portale con un super sconto di oltre 40€ ad un prezzo di soli 134.99€ sempre grazie all'inserimento del coupon promozionale PZ0020LCX in fase di completamento dell'ordine.

Infine su TomTop viene proposto il Leagoo Kiicaa Power che risulta essere un prodotto decisamente interessante sia per il prezzo ma anche per le sue specifiche tecniche. In questo caso il device si propone con un display da 5.0 pollici IPS dalla risoluzione HD. A questo viene aggiunto un processore MediaTek MTK6580A Quad-Core da 1.3GHz con l'aggiunta di 2GB di RAM ed da uno storage interno di 16GB espandibili tramite MicroSD fino a 128GB. A livello multimediale viene poi posta una doppia cam al posteriore da 8+5MP che permetterà scatti interessanti. Non solo anche all'anteriore presente una fotocamera da 5MP. Batteria da ben 4.000 mAh e la presenza di Android 7.0 Nougat.

Il Leagoo Kiica Power viene messo in preordine ad un prezzo incredibile di soli 53.99€ direttamente a questa pagina.