Su TomTop 3 smartphone Xiaomi in offerta grazie ad alcuni coupon. C'è anche il nuovo Xiaomi Mi6

L'ormai famoso portale di vendite online, TomTop, propone oggi una selezione di smartphone Xiaomi che permetterà a tutti coloro che utilizzeranno i coupon in allegato di ottenere forti riduzioni fino a quasi 50 euro. Tre risultano essere gli smartphone in offerta e tutti e tre appartengono alla famiglia Xiaomi, il famoso produttore di smartphone cinese che negli anni è riuscita a conquistare il cuore degli utenti con device sempre più performanti, belli da vedere e sopratutto con un rapporto qualità/prezzo che pochi altri produttori riescono oggi a fare. Ecco dunque che per l'anniversario di TomTop, il portale, mette a sconto il nuovo e prestigioso Xiaomi Mi6 ma anche lo Xiaomi 5S Plus e lo Xiaomi Mi Redmi 4.

Partiamo innanzitutto con il top di gamma del momento per l'azienda cinese ossia il nuovo Xiaomi Mi 6 che su TomTop viene venduto nelle sia versione nera con 6GB di RAM ed uno storage interno di 64GB. Sappiamo che l'azienda cinese ha cercato di mantenere le linee già viste e molto piaciute con la passata generazione e in questo caso il nuovo Mi 6 migliora il suo aspetto con linee ancora più arrotondate ma anche specifiche tecniche da vero top di gamma. Il nuovo Xiaomi infatti possiede un display da 5.15 pollici con risoluzione Full HD quindi un processore Snapdragon 835 con clock fino a 2.45 GHz accompagnato, come detto, da 6GB di RAM e da una memoria interna di 64GB. Presente anche una fotocamera performante a doppio sensore da 12 MP ed una frontale da 8 MP. Oltre a tutta la connettività di ultima generazione dobbiamo annoverare anche la presenza di una batteria performante da 3.350 mAh che assieme alla MIUI basata su Android 7.0 Nougat permetterà di ottenere ottime autonomie.

Il prezzo è davvero incredibile visto che grazie al coupon sconto (DSPZ004164) sarà possibile acquistare il nuovo Xiaomi Mi 6 al prezzo di soli 349.59€ direttamente a questa pagina.

TomTop propone anche lo Xiaomi 5S Plus che dalla sua possiede una caratteristica davvero interessante: la batteria. Lo smartphone dell'azienda cinese ricordiamo possiede un display da 5.7 pollici in risoluzione Full HD ed è alimentato da un processore quanto mai performante, lo Snapdragon 821 con clock fino a 2.35GHz. A livello tecnico poi lo Xiaomi possiede 6GB di RAM ed una memoria interna da 128GB che di certo vi farà dimenticare microSD o preoccupazioni di cancellare qualche video o immagine. A livello multimediale presente una cam da 13MP principale con l'aggiunta di una fotocamera anteriore da 4MP per selfie comunque di qualità. La batteria risulta da 3.800 mAh e con l'ottimizzazione dello Snapdragon presente e della MIUI all'ultima versione disponibile di certo non potrà che permettere autonomie di rilievo.

Lo Xiaomi 5S Plus viene venduto ad un prezzo di soli 321.99€ grazie al coupon promozionale (DSP1635) che dovrà essere inserito in fase finale di acquisto.

Il portale di vendite online pone in super sconto anche lo Xiaomi MiRedmi 4 uno smartphone che per rapporto qualità/prezzo sembra essere davvero imbattibile. A livello di specifiche tecniche ricordiamo che possiede un corpo completamente in alluminio con un display anteriore da 5 pollici in risoluzione Full HD e con la rifinitura del 2.5D rendendolo decisamente elegante. Il processore che viene inserito è lo Snapdragon 625, un Octa-Core con clock fino a 2.0 GHz accompagnato da 3GB di RAM e da uno storage interno di 32GB che potranno comunque essere espansi con MicroSD fino a 128GB. Multimedialità importante con una doppia fotocamera posteriore da 13 MP ed una anteriore da 5 MP che assieme all'ultima versione della MIUI potranno permettere interessanti riprese. Da non dimenticare anche la presenza di una batteria da ben 4.100 mAh che di certo vi farà dimenticare il caricatore.

Il prezzo di vendita dello Xiaomi Mi Redmi 4 è di soli 135.87€ grazie all'inserimento in fase di acquisto del coupon promozionale (DSP1716US) che dunque permetterà di ottenere questo prezzo.