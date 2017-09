Su TomTop 3 smartphone a prezzi scontati solo per poche ore a partire da 104.99

Il famoso portale di vendite online TomTop da sempre selezionatore di smartphone e dispositivi dal grande rapporto qualità e prezzo ha messo in sconto tre device solo per alcune ore. In questo caso le offerte riguarda due smartphone Oukitel che di certo potranno fare gola a tutti coloro che cercano nell'autonomia una caratteristica fondamentale ma anche uno smartphone LETV LeEco che con un prezzo davvero irrisorio permette di ottenere un ottimo compromesso in prestazioni.

Partiamo innanzitutto con il più costoso ma anche il più performante smartphone tra i tre selezionati su TomTop. In questo caso parliamo dell'OUKITEL K10000 che solo per poche ore viene messo in offerta al costo di 149.51€ direttamente a questa pagina. Sullo smartphone ormai sappiamo veramente tutto e di certo non possiamo non menzionare la grande batteria che possiede e da cui prende il nome.

OUKITEL K10000 infatti possiede una batteria da ben 10.000 mAh, un valore che nessun altro device al momento possiede e che di certo non farà rimpiangere il carica batterie. Possiede un display da 5,5 pollici a risoluzione Full HD e una piattaforma hardware basata su un processore MediaTek MTK6750T octa-core da 1,5 GHz. Il comparto memorie si compone invece di 3 GB di RAM e 32 GB di storage integrato espandibile via micro SD, e c'è anche la possibilità di integrare un massimo di due SIM contemporaneamente. Rimanendo in tema connettività non manca il supporto alle reti 4G LTE, anche con la banda 800 MHz usata in Italia. Il sensore d'impronte c'è, ed è posizionato sulla parte posteriore del dispositivo. Lato fotografico presente una fotocamera da 13 MP con flash LED, mentre sulla parte frontale la fotocamera per selfie e video chiamate utilizza un sensore da 5 MP.

OUKITEL K10000 è dunque disponibile ad un prezzo di 149.51€ direttamente a questa pagina.

Oukitel K6000 Plus non è altro che uno dei fratelli minori di Oukitel che di certo con la sua batteria da 6.000 mAh si farà notare. L'unità integrata dovrebbe permettere giorni interi di autonomia lontano dalle prese di corrente, rendendo il dispositivo assolutamente performante soprattutto in quelle circostanze in cui ci troviamo fuori città per lunghi periodi di tempo. K6000 Plus possiede un telaio in lega metallica e un display con vetro 2.5D da 5,5 pollici a risoluzione Full HD, un processore octa-core MediaTek MTK6750T e 4GB di RAM. Lo spazio d'archiviazione integrato è di 64GB, espandibile via microSD, mentre sul fronte connettività troviamo il supporto a reti 4G LTE sulle due SIM installabili. Non manca il sensore di impronte e due fotocamere da 16 e 8 megapixel.

OUKITEL K6000 Plus viene venduto solo per poche ore ad un prezzo di 148.67€ direttamente a questa pagina.

LETV LeEco Le S3 è uno smartphone che ovviamente punta tutto sulla convenienza economica, pur senza farsi mancare un display da 5,5 pollici Full HD e un processore deca-core Helio X20 da 2.3GHz con 4 GB di RAM e una memoria interna da 32 GB. Il tutto con una scocca in metallo e una batteria da 3.000 mAh con tecnologie di ricarica rapida compatibili. Da non dimenticare anche la fotocamera al posteiore da 21MP e quella frontale da 8MP che dunque permetteranno di realizzare anche scatti fotografici di qualità. Sicurezza presente con sensore delle impronte digitali sul posteriore per uno sblocco del device.

LETV LeEco Le S3 viene venduto ad un prezzo di 104.99€ solo per poche ore direttamente a questa pagina.