Su Geekbuying nuove offerte di prodotti in forte sconto solo per un periodo limitato

Su Geekbuying arriva la promozione "End of Fall" che vede la messa in promozione di molteplici prodotti dal 4 settembre al prossimo 12 settembre. Parliamo di smartphone ma anche di notebook, convertibili passando per TV Box o anche per smartwatch. Tutti i prodotti vengono scontati fortemente solo in questo limitato periodo ed è anche chiaro che gli utenti potrebbero non trovarne più a causa dell'eccessiva richiesta. In questo caso abbiamo deciso di selezionare alcuni prodotti più interessanti sia per quanto concerne il prezzo sia per quanto riguarda le specifiche tecniche e siamo pronti ad elencarli con le relative informazioni.

Il primo prodotto che proponiamo è il LeTV LeEco Le Max 2 che viene venduto ad un prezzo decisamente interessante di soli 151.48€ direttamente a questa pagina. Le sue specifiche sono quelle di possedere un display da 5.7 pollici con risoluzione 2K ossia 2560x1440 pixel che verrà alimentato da un processore Snapdragon 820, Quad-Core 2.15GHz ed una GPU Adreno 530. A tutto questo vengono aggiunti 4G di RAM ed uno storage interno da 32GB che potrà comunque essere espanso. A livello multimediale presente un singolo sensore da 21MP con apertura focale da f/2.0 ed una cam anteriore da 8MP. Batteria da 3.100 mAh e personalizzazione eUI 5.8 basata su Android 6.0.

Lo smartphone LeTV LeEco Le Max 2 viene venduto ad un prezzo di 151.48€ direttamente a questa pagina dove è possibile ottenere tutte le informazioni in merito alla spedizione e al pagamento.

Jumper EZbook 3L Pro da 14'' è un notebook decisamente interessante soprattutto per il prezzo al quale viene venduto sul portale di Geekbuying. In questo caso le specifiche tecniche del notebook risultano essere quelle di un processore Intel di settima generazione Apollo Lake N3450. Un dual core che viene coadiuvato nelle sessioni quotidiane da una scheda grafica HD Graphics 500 di nona generazione con frequenza fino a 700Mhz. Il display presente è un 14 pollici in risoluzione Full HD ossia di 1920x1080 pixel quindi vede la presenza di 6GB di RAM e di uno storage interno da 64GB eMMC. Presenti 4 speaker Stereo che permetteranno un ascolto a 360 gradi e di qualità. Per quanto riguarda invece la connettività chiaramente presente un modulo Wi-Fi dual Band e Bluetooth 4.0. Presenti anche due porte USB 3.0, lo slot per la MicroSD, una porta HDMI di tipo mini ed il classico jack da 3.5 mm per le cuffie e già installato il nuovo Windows 10.

Jumper EZbook 3L Pro da 14'' viene venduto ad un prezzo di 176.73€.

Parliamo ora della TV Box MXR PRO RK3328 KODI che su Geekbuying viene venduta ad un prezzo incredibile di 46.28€ e che vede la presenza di caratteristiche interessanti soprattutto rapportate al prezzo di vendita. In questo caso il prodotto è caratterizzato dal sistema operativo di Google, Android 7.1.1, che permette di ottenere la massima flessibilità in seno al suo utilizzo, Tecnicamente la TV Box possiede il processore Rockchip RK3328, presentato al CES di Las Vegas proprio questo anno, e capace di visionare contenuti multimediali in 4K con H-265 e VP9. Non solo perché i 4GB di RAM ed uno storage interno da 32GB eMMC espandibili potranno sicuramente reggere il passo con gli ultimi contenuti multimediali anche in HDR. Grazie poi alla presenza di Android 7.1.1 e alla personalizzazione KODI 17.3 sarà possibile facilmente installare applicazioni come Netflix ma anche YouTube, Vudu, Skype, Flikr o Facebook riuscendo ad utilizzare ancora più approfonditamente il sistema.

MXR PRO RK3328 KODI viene venduto ad un prezzo di 46.28€ direttamente a questa pagina.

Anche una smartband tra i prodotti in super sconto. In questo caso parliamo della Makibes ID107 Plus che altro non è che un dispositivo capace di monitorare i nostri movimenti e di conteggiare i battiti del cuore 24 ore su 24 con anche una valutazione del sonno. Non solo perché a livello tecnico il bracciale fitness possiede un display da 0-96 pollici OLED con interazioni touchscreen, quindi una batteria da 65mAh che permetterà una ricarica in poco meno di un'ora. La smartband chiaramente possiede funzionalità importanti a livello fitness con alcune applicazioni predisposte e soprattutto la possibilità di essere utilizzato anche come smartwatch per la visione delle notifiche tramite applicazioni di terze parti. Presente chiaramente la compatibilità con Andrid e con iOS e il supporto alla lingua italiana che dunque permetterà agli utenti di utilizzare la smartband senza alcun problema.

Makibes ID107 Plus la smart band viene venduta ad un prezzo di 21.87€

Molti altri prodotti sono poi stati messi in vendita con sconti decisamente importanti ed è possibile visionarli direttamente alla pagina del venditore dove oltretutto è possibile anche ottenere maggiori informazioni su tutti i prodotti.