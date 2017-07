Su Geekbuying molti prodotti Xiaomi in sconto fino al 70% tra smartphone, tablet, cuffie e altro

Sul famoso portale di vendite online Geekbuying è tempo di sconti fino al 70% per quanto riguarda molteplici prodotti Xiaomi. Sono i cosiddetti sconti di "Mid Year" che permettono agli utenti di acquistare direttamente sul portale alla pagina promozionale device come smartphone, ma anche tablet o auricolari, box per le TV o anche robot per la casa il tutto con sconti promozionali che possono far abbassare il prezzo di listino addirittura del 70% in alcuni casi. Abbiamo deciso di selezionare cinque smartphone che sicuramente potranno fare gola a molti di voi.

Xiaomi Mi 6 è uno degli smartphone top di gamma dell'azienda cinese con la presenza di un processore Qualcomm Snapdragon 835 da 2,45GHz ed una scocca in vetro sul retro. Il display è da 5,15" a risoluzione Full HD mentre la batteria da 3.350 mAh supporta la ricarica rapida. Presente due SIM che potranno lavorare contemporaneamente, nonché un sistema a doppia fotocamera per il modulo posteriore. Il nuovo Xiaomi Mi6 costa 408.63 Euro.Un ottimo prodotto.

Uno smartphone che di certo possiede dimensioni importanti. E' lo Xiaomi Mi Max 2 che si presenta con un displa da ben 6,44 pollici a risoluzione Full HD e tecnologia IPS, alimentato dallo Snapdragon 625 a basso consumo energetico, una batteria da 5.200 mAh, 4 GB di RAM e 64 GB di storage integrato. Al momento il display fra i più grandi disponibili su smartphone economici che l'azienda e altri competitor propongono sul mercato. Costa 214,24 Euro, fra i prezzi migliori del web. Compralo qui.

Xiaomi Mi 5S è un dispositivo che seppure della passata generazione risulta ancora interessante sia per le specifiche tecniche che per il prezzo di vendita. Ha un display da 5,1" a risoluzione Full HD con la presenza dell'ancora ottimo Snapdragon 821 Quad-Core da 2,15GHz. Dotato di 3GB di RAM e 64GB di ROM, lo smartphone possiede fotocamere da 12 megapixel per il posteriore e 4 megapixel per il frontale. Il dispositivo è venduto per pochi giorni a 224,79 Euro. Direttamente a questa pagina.

Xiaomi Redmi Note 4 è un phablet da 5,5 pollici curvo ai lati a risoluzione Full HD caratterizzato da hardware di fascia alta di scorsa generazione. Lo smartphone fa uso di Android 6.0 con MIUI 8, un processore Qualcomm Snapdragon 625 Octa-core, 3 GB di RAM e 32 GB di storage. La fotocamera posteriore è da 13 MP, mentre quella frontale da 5 MP. Questo dispositivo può integrare due Nano SIM ed integra la B20 utilizzata da alcuni operatori telefonici italiani.Costa 133,30 Euro e puoi comprarlo a questo indirizzo.

Xiaomi Redmi 4X è uno degli smartphone a basso costo più interessanti perché combina un prezzo di listino estremamente contenuto con una batteria da ben 4.100 mAh. Presente un processore poco energivoro, lo Snapdragon 435 di Qualcomm, abbinato a 3GB di RAM e 32GB di storage. Le fotocamere sono da 13 e 5 megapixel, e non mancano tutte le connettività e un doppio modulo per le SIM. Costa solo 113,26 Euro