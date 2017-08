Su Geekbuying le 5 migliori offerte Tech di agosto con sconti fino a 60$

Sul famoso portale di vendite online Geekbuying sono state selezionate per il mese di agosto 5 offerte con sconti fino al 60% di altrettanti prodotti tech. In questo caso parliamo dello smartphone Xiaomi Redmi 4A, del nuovo OnePlus 5, della smartband Honor A2 ma anche del portatile "2-in-1" Chuwi Hi10 Pro con Windows 10 e Android ed infine la Xiaomi 4K Mi Box per la TV. Tutti i prodotti potranno essere acquistati con uno sconto fino al 60% a prezzi decisamente interessanti.

Lo Xiaomi Redmi 4A è un prodotto praticamente entry level che ad un prezzo decisamente interessante soprattutto per le specifiche tecniche che possiede. In questo caso parliamo di un dispositivo con display da 5 pollici dalla risoluzione HD di 1280x720 pixel e 294ppi. Lo smartphone viene alimentato da un processore Qualcomm Snapdragon 425 che altro non è che un Quad-Core a 64-bit con clock da 1.4GHz in accoppiata ad una scheda grafica Adrno 308, a 2GB di RAM e ad uno storage interno di 32GB che potrà essere espanso fino a 128GB grazie ad una MicroSD.

A livello multimediale lo Xiaomi possiede una fotocamera al posteriore da 13MP con Flash LED e apertura focale f/2.2. All'anteriore invece presente una cam da 5MP capace dunque di realizzare selfie di qualità. Batteria da 3.030 mAh che grazie alla presenza della MIUI 8 basata su Android 6.0 Marsmallow permetterà di ottenere buone autonomie con il sistema Doze. Per ogni ulteriore informazione è possibile andare direttamente a questa pagina.

Tra le offerte presente anche il nuovo OnePlus 5 che sappiamo aver ottenuto un fortissimo successo dalla sua presentazione in tutto il mondo. Un successo chiaramente dovuto alle specifiche tecniche decisamente importanti e da top di gamma quale risulta essere proprio lo smartphone. In questo caso ricordiamo che il nuovo OnePlus 5 possiede innanzitutto un display ampio da 5.5 pollici con risoluzione Full HD e con matrice Optic AMOLED capace di raggiungere i 401 ppi ed una rifinitura 2.5D. Al suo interno troviamo l'ultimo processore di Qualcomm, lo Snapdragon 835 Octa-Core con clock da 2.45GHz a 64-bit e coadiuvato dalla GPU Adreno 540.

Presenti in questa versione 6GB di RAM ed uno storage interno da 64GB UFS 2.1. Per il resto lo smartphone dal lato multimediale presenta una doppia fotocamera con sensori da 20MP e da 16MP di cui il secondo teleobiettivo. Frontalmente invece una cam da 16MP capace di scattare immagini di alta qualità ma anche registrare video. Da non sottovalutare anche la batteriada 3.300 mAh con supporto alla Dash Charge che grazie alla OxygenOS basata su Android 7.0 Nougat potrà far raggiungere ottime autonomie.

OnePlus 5 in questa versione con 6GB di RAM e storage da 64GB viene venduto al prezzo di 509.99$ grazie al coupon GKBONEPLUS5

Honor Band A2 è dotata di display touch OLED da 0,96 pollici e sensore per il monitoraggio del battito cardiaco. Interessanti le principali caratteristiche della smartband di Honor che vede la presenza della resistenza ad acqua e polvere grazie alla certificazione IP67, un display OLED touch da 0,96 pollici, una batteria da 95mAh con autonomia fino a 9 giorni e 18 giorni in stand-by. Chiaramente presente la connettività Bluetooth 4.2 che permetterà al bracciale di collegarsi allo smartphone che dovrà possedere almeno Android 4.4 e superiori oppure iOS 8.0 e superiori. Molteplici le funzionalità che potranno essere utilizzate come il pedometro, il misuratore della qualità del sonno, il misuratore degli esercizi fisici con la presenza anche del sensore per il battito cardiaco. Inoltre potrà essere utilizzato per la visualizzazione delle notifiche per le chiamate e i messaggi.

La smartband Honor 2A viene venduta su Geekbuying al prezzo scontato di soli 34.99$ direttamente a questa pagina.

Interessante l'offerta per il Chuwi Hi10 Pro che altro non è che un dispositivo "2-in-1" capace dunque di essere utilizzato come tablet ma anche, con l'appoggio della tastiera, come notebook. In questo caso le specifiche tecniche risultano essere buone visto che parliamo di un prodotto con processore Intel Cherry Trail Z8350 a 64-bit Quad-Core con clock fino a 1.92GHz coadiuvato da una scheda grafica Intel HD Graphics di ottava generazione. A tutto questo vengono aggiunte 4GB di RAM ed uno storage interno da 64GB che potrà essere aumentato con una card fino a 128GB. A livello di display presente un 10.1 pollici di tipo IPS con risoluzione di 1920x1200 pixel chiaramente capacitivo per essere utilizzato sia con le dita che con il supporto del mouse. Presenti anche due fotocamere con i medesimi sensori da 2Mp che permetteranno di realizzare video chiamate o scatti di emergenza. Batteria da 6.500 mAh che potrà mantenere attivo il dispositivo per ore grazie anche alle funzionalità di Windows 10.

Chuwi Hi10 Pro è disponibile su Geekbuying al prezzo di 199.99$ direttamente a questa pagina.

Tra le cinque offerte anche la Xiaomi Mi Box 4K che è una vera e propria box per la TV realizzata dall'azienda cinese e che permette di utilizzare l'interfaccia di Android TV. Interessanti le sue specifiche tecniche visto che parliamo di un prodotto con un processore Amlogic S905 Quad-Core Cortex-A53 a 2 GHz con GPU Mali 450 e la presenza di 2GB di RAM DDR3. Lo storage interno è da 8GB che potrà comunque essere espanso per permettere la memorizzazione di ulteriori applicazioni. A livello di connettività la smart box possiede Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual Band ed il Bluetooth 4.0 con video in out capace di raggiungere la risoluzione 4K a 60fps ed HDR10 ed audio out DTS2.0+ e Dolby Digital Plus.

La Xiaomi Mi Box 4K è disponibile al prezzo di soli 63.33$ direttamente alla pagina ufficiale di Geekbuying.