Su Geekbuying in pre-ordine il nuovo Xiaomi Mi Note 3 con uno sconto di oltre 67

Xiaomi ha da pochi giorni presentato il nuovo Mi Note 3 lo smartphone che per design riprende l'ammiraglia del Mi 6 ma che porta delle differenze per quanto concerne l'hardware e la dimensione del display. In questo caso il nuovo Mi Note 3 è uno smartphone dalle peculiarità interessanti che potrebbe catturare l'attenzione degli utenti soprattutto per il suo rapporto qualità/prezzo decisamente ottimale. Proprio parlando del prezzo su Geekbuying, il noto portale di vendite online, è possibile già preordinare il Mi Note 3 di Xiaomi nella sua versione black ad un prezzo di 342.32€ con uno sconto di 67€ grazie all'inserimento in fase di acquisto di un codice promozionale (NOTE3GKB).

In questo caso il nuovo Mi Note 3 possiede un display ampio da 5.5 pollici con risoluzione Full HD ossia di 1920 x 1080 pixel ma soprattutto con una luminosità massima di 550 nits. A livello hardware lo smartphone possiede un processore Qualcomm Snapdragon 660 con Otto Core Kryo 260 e clock fino a 2.2 GHz che viene coadiuvato da ben 6GB di RAM che di certo permetteranno all'utente di ottenere ottimi risultati nelle operazioni quotidiane soprattutto grazie alla forte ottimizzazione della MIUI ed uno storage interno da 64GB.

A livello multimediale è presente una doppia fotocamera al posteriore con sensori entrambi da 12MP ma con un'ottica diversa ossia è presente un sensore grandangolare ed uno tele obbiettivo con zoom 2X. Presente la stabilizzazione ottica dell'immagine a 4 assi che permetteranno risultati migliori rispetto a quanto avviene con il Mi 6. Infine la batteria da 3.500 mAh ed una porta USB Type-C che supporta anche la ricarica rapida.

Il nuovo Xiaomi Mi Note 3 solo per alcuni giorni verrà dunque messo in pre-ordine al prezzo scontato di 342.32€ grazie al coupon promozionale NOTE3GKB che dovrà essere posto in essere durante la fase di acquisto finale del device.