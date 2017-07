Su Geekbuying continuano gli sconti estivi fino all'80% tra smartphone, TV Box, tablet e molto altro

Sul famoso portale di vendite online Geekbuying continuano gli sconti e le promozioni per quanto riguarda il periodo estivo con offerte che variano davvero in tutte le categorie di prodotti dagli smartphone ai tablet passando per cavi ma anche TV Box o anche accessori per la casa. Insomma una serie di prodotti di varia natura che potranno essere selezionati direttamente a questa pagina del portale del rivenditore dove saranno anche delineate tutte le informazioni in merito alle spedizioni.

Tra i molteplici prodotti in forte sconto possiamo annoverare ad esempio i cavi per smartphone Tronsmart nella confezione da ben 6 unità. In questo caso sono classici cavi Micro USB di varie misure che posseggono una velocità di trasferimento di 480Mbps e risultano tutti di colore bianco. I cavi risultano:

2 x 0.3 metri

2 x 1 metri

2 x 1.8 metri

In questo caso è possibile acquistare i cavi Tronsmart direttamente a questa pagina al prezzo di 4.46€ con uno sconto già applicato del 67%.

Interessante anche l'offerta sullo smartphone Ulefone Power 2 che viene proposto ad un prezzo di soli 163.28€ con spedizione diretta dai magazzini italiani. In questo caso lo smartphone possiede una batteria portentosa e fa proprio dell'autonomia il suo punto di forza visto che dovrebbe consentire ben 1160 ore di standby e 19 ore di conversazione, e quando scarico può essere ricaricato rapidamente attraverso l'adattatore offerto in dotazione. Sotto la scocca troviamo il processore MediaTek MT6750T, Octa-Core da 1,5GHz, supportato da ben 4 GB di RAM e 64 GB di storage integrato espandibile attraverso una microSD da massimo 64 GB. Il display è invece un LCD IPS Full HD di discreta fattura dalla diagonale di 5,5 pollici con una densità di pixel pari a 401 PPI e protetto da Gorilla Glass 3. Lo smartphone è dual-SIM con il secondo slot condiviso con la microSD, quindi l'utente potrà scegliere se utilizzare l'espansione dello storage o la SIM (in formato nano) aggiuntiva.

L'Ulefone Power 2 viene proposto ad un prezzo di soli 163.28€ e di certo una forte occasione soprattutto per la spedizione direttamente dal magazzino italiano di Geekbuying.

Sul portale e sempre in spedizione dal magazzino italiano lo Xiaomi Mi Max 2 che viene proposto solo per un periodo limitato ad un prezzo di 317.97€ e che di certo può risultare interessante per tutti coloro che necessitano di uno smartphone con batteria importante. In questo caso lo Xiaomi Mi Max 2 possiede un display decisamente ampio da 6.44 pollici in risoluzione Full HD, processore Qualcomm Snapdragon 625 Octa-Core con clock 2.0 GHz e GPU Adreno 506, 4GB di RAM ed una memoria interna da 128GB espandibili con ulteriori 128GB tramite MicroSD. Oltre a questo presente una fotocamera da 12MP al posteriore ed una da 5MP nella parte frontale ed una batteria da ben 5.300 mAh che permetterà appunto autonomie decisamente importanti.

Lo Xiaomi Mi Max 2 viene proposto su Geekbuying ad un prezzo di soli 317.97€ grazie agli sconti estivi del portale e soprattutto spedito direttamente dal magazzino italiano.

Interessante anche l'action cam Xiaoyi YI Action Camera Z23L che altro non è che realizzata da Xiaomi e che permette di registrare video fino alla risoluzione massimo di 2K a 30fps. In questo caso su Geekbuying viene proposta ad un prezzo di 85.93€ e compreso nel prezzo viene posto anche il bastone per i selfie o le riprese dall'alto ed il piccolo telecomando bluetooth che permette di scattare in remoto.

La YI Action Camera è senza dubbio una delle migliori camere per quanto riguarda il rapporto qualità e prezzo. In questo caso infatti parliamo di un dispositivo realizzato praticamente da Xiaomi visto che Xiaoyi altro non è che un produttore gestito proprio dall'azienda cinese. A livello tecnico l'action camera possiede un sensore Sony Exmor R BSI CMOS da 16MP capace di ampliare la propria visione con un angolo pari a 155 gradi. Oltre ai semplici scatti fotografici chiaramente la camera permette di registrare video a risoluzioni massime di 2K con 30fps, ma anche video a 1080p a 60fps. Video e riprese di qualità che possono essere gestiti direttamente dallo smartphone tramite l'applicazione apposita creata da Xiaomi. Batteria da 990mAh che comunque permette di registrare per ore senza la necessità di preoccuparsi del caricatore. Infine presente chiaramente lo slot per l'inserimento della MicroSD che potrà espandere la memoria fino a 64GB.

La Xiaoyi YI Action Camera viene venduta solo per un periodo limitato su Geekbuying ad un prezzo di 85.93€ grazie agli sconti estivi del portale.