Su Geekbuying arrivano gli sconti fino all'80% su molteplici prodotti Xiaomi

Arrivano nuove promozioni per quanto riguarda il portale di vendite online Geekbuying che in collaborazione con Xiaomi ha posto in essere sul proprio catalogo numerosi prodotti dell'azienda cinese in forte sconto. Parliamo di smartphone ma anche di smartwatch, action cam o anche auricolari e telecamere per le riprese in casa. Tra le varie proposte in forte sconto non possiamo non menzionare i nuovi arrivati come l'Android One Xiaomi Mi A1 o anche il nuovo "borderless" Xiaomi Mi MIX 2. Ma vediamo nel dettaglio quali sono le principali promozioni.

Xiaomi Mi A1 in preordine al prezzo di 184.18€

Il nuovo smartphone dell'azienda cinese presentato pochi giorni fa è già stato posto in prerdine su Geekbuying e oggi, grazie alla promozione, viene addirittura scontato solo per pochi giorni. In questo caso il nuovo Xiaomi Mi A1 viene venduto ad un prezzo di 184.18€ direttamente a questa pagina.

Lo Xiaomi Mi A1 è uno smartphone con display da 5,5 pollici a risoluzione Full HD che adotta una piattaforma hardware basata sul processore Qualcomm Snapdragon 625, 4 GB di RAM e una memoria interna da 64 GB espandibile via micro SD. Ad alimentare il tutto c'è una batteria da 3.080 mAh caricabile attraverso il connettore USB di Tipo C integrato lungo la monoscocca in metallo. La peculiarità di questo smartphone è comunque la partecipazione al programma Android One: il sistema operativo, qui in versione 7.1 Nougat, è praticamente stock. Per quanto concerne il comparto multimediale troviamo due moduli posteriori da 12 MP capaci di fungere da zoom ottico 2X e di aggiungere effetti particolari in post-produzione, come bokeh per lo sfondo e altro ancora. Mi A1 è uno smartphone dual SIM (Nano) con slot ibrido condiviso con la micro SD ed è compatibile con le reti 4G.

Come detto lo Xiaomi Mi A1 viene posto in pre-ordine ad un prezzo di 184.18€.

Xiaomi Mi MIX 2 in preordine al prezzo di 492.27€

E' senza dubbio lo smartphone del momento con un design fortemente futuristico e soprattutto con un display ancora più borderless del precedente. Parliamo chiaramente del nuovo Xiaomi Mi MIX 2, presentato pochi giorni fa da Xiaomi, e che viene posto in pre-ordine su Geekbuying ad un prezzo di 492.27€ a questa pagina.

Lo Xiaomi Mi MIX 2 possiede un display LCD IPS con diagonale da 5,99 pollici a risoluzione 2160x1080 pixel, quindi una Full HD allungata. Rispetto allo scorso anno ha adottato un aspect-ratio di 18:9 come parte della concorrenza più blasonata. Sotto la scocca troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 835 ed in questo caso con 64GB di memoria interna per l'archiviazione ma anche 6GB di RAM per ottenere il massimo dal device. Presente una batteria integrata da 3.400 mAh, naturalmente non rimovibile e con carica rapida attraverso la tecnologia Quick Charge 3.0 di Qualcomm e il connettore USB.C. Il peso di Xiaomi Mi Mix 2 è di 185 grammi e non c'è il jack da 3,5 mm. Per quanto riguarda poi il comparto fotografico si basa su una fotocamera posteriore a singolo modulo da 12 MP con auto-focus PDAF e flash a doppio tono, mentre sulla parte frontale troviamo un modulo con sensore da 5 MP.

Lo Xiaomi Mi MIX 2 viene messo in pre-ordine ad un prezzo di 492.27€.

Xiaomi Mi 6 in vendita al prezzo di 345.76€

Anche il top di gamma, lo Xiaomi Mi 6, viene messo in super sconto dal portale ad un prezzo decisamente interessante di 345.76€ in sconto del 33% rispetto al suo solito prezzo di listino.

E' uno degli smartphone più interessanti dell'ultima generazione, grazie al suo processore Qualcomm Snapdragon 835 da 2,45GHz e alla scocca in vetro "premium". Il display è da 5,15" a risoluzione Full HD e ottima densità dei pixel, mentre la batteria da 3.350 mAh supporta la ricarica rapida. Supporta due SIM contemporaneamente e ha un sistema a doppia fotocamera per il modulo posteriore. In questo caso il modello venduto sul portale cinese possiede 6GB di RAM ed uno storage interno da 64GB che potrà essere tranquillamente utilizzato per archiviare tutti i contenuti multimediali.

Lo Xiaomi Mi 6 viene venduto in questo caso nela versione Black e solo per poco tempo potrà essere acquistato ad un prezzo davvero interessante di soli 345.76€ direttamente a questa pagina.

Xiaomi Yi 4K+ in vendita al prezzo di 276.27€

Tra i vari prodotti in offerta anche la nuova action cam XiaoYi Yi 4K+ che viene proposta a 276.27€ con la custodia waterproof originale.

Sappiamo bene come questa nuova action cam sia capace di registrare alla risoluzione Ultra HD 4K, con modalità slow-motion fino a 240 fps alla risoluzione 720p. Utilizza un processore Ambarella H2 quad-core coadiuvato da un sensore d'immagini Sony Exmor R IMX 377 da 12 megapixel. L'obiettivo è grandangolare, con angolo di visione da 155° e dotato di un obiettivo con ben sette lenti. È una delle miglior action-cam sul fronte rapporto qualità-prezzo, ed ha anche il display integrato. Insomma un'ottima compagna di viaggio e non solo soprattutto visto che nella confezione verranno aggiunte oltre alla fotocamera anche la custodia impermeabile, una batteria, il dock per la ricarica della stessa ma anche una cover per la lente.

La Xiao Yi 4K+ è dunque in vendita ad un prezzo di 276.27€ direttamente a questa pagina.