Su Gearbest una valanga di prodotti in offerta a tempo limitato

Il famoso portale di vendita GearBest propone molteplici prodotti in sconto tra i quali anche gli ormai noti smartphone di Xiaomi che permettono di ottenere ottime prestazioni a prezzi decisamente contenuti, ma anche il nuovissimo OnePlus 5 nella sua versione con 6GB di RAM e 64GB di memoria ma anche qualche drone come il Mi Drone per poter scatenare la fantasia in riprese dall'alto. Importante segnalare il fatto che gli sconti sono solo per unità limitate e che dovranno essere inseriti in fase di acquisto alcuni coupon promozionali affinché si possa ottenere il prezzo scontato.

Iniziamo come detto dallo Xiaomi Redmi Note 4X: uno smartphone che fa del rapporto qualità/prezzo la sua principale arma di concorrenza. In questo caso possiede un display da 5.5 pollici in risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel) incastonato in un corpo realizzato completamente in alluminio. Presente un processore MediaTek Helio X20 Deca-Core da 2.1 GHz coadiuvato da 4GB di RAM e da uno storage interno di 64GB che potranno comunque essere espansi con una MicroSD fino a 128GB. A livello multimediale presente una fotocamera da 13MP al posteriore mentre per i selfie una fotocamera da 5MP. Batteria da ben 4.100 mAh che grazie anche alla presenza di una MIUI sempre ottimizzata al massimo da Xiaomi permette di ottenere ottime autonomie.

Lo Xiaomi Redmi Note 4X viene venduto direttamente a questa pagina ad un prezzo di soli 137.99€ grazie all'inserimento del coupon promozionale XRMI4XIT.

Per quanto riguarda invece il nuovo OnePlus 5 sappiamo come lo stesso possegga un corpo realizzato completamente in alluminio con uno spessore di soli 7,25 mm che lo rendono sicuramente bello da vedere e ergonomico da utilizzare. A livello hardware vede la presenza del nuovo Snapdragon 835 coadiuvato da 6GB di RAM. Per il resto lo smartphone possiede un display Optic AMOLED da 5.5 pollici quindi uno storage interno da 64GB non espandibili ed un comparto multimediale di primissimo ordine con doppio sensore al posteriore costituito da una cam classica da 20MP ed una in teleobiettivo da 16MP rispettivamente con apertura focale da f/1.7 e f/2.6. A tutto questo si aggiunge anche la presenza di una batteria da 3.300 mAh che grazie anche alla tecnologia Dash Charge permetterà di ottenere la ricarica per un giorno in soli 30 minuti.

Il nuovo OnePlus 5 nella sua versione da 6GB di RAM e 64GB di memoria interna viene venduto sulla pagina di Gearbest ad un prezzo incredibile di 389.34€ grazie al coupon promozionale ON21KB

Tra le offerte di Gearbest vi è anche la presenza di uno Xiaomi Redmi Note 4: uno smartphone davvero interessante caratterizzato da un display da 5.5 pollici in risoluzione Full HD accompagnato da un processore Qualcomm Snapdragon 625 Octa-Core che può raggiungere clock fino a 2.0 GHz. Il Redmi Note 4 possiede poi 3GB di RAM ed uno storage interno di 32GB che possono comunque essere espansi fino a ben 128GB. Connettività di ultima generazione Bluetooth 4.2, GPS / A-GPS / GLONASS e la possibilità di utilizzare lo smartphone anche in Dual SIM con banda 20 in LTE/4G. A livello multimediale lo Xiaomi Redmi Note 4 possiede una fotocamera posteriore da 13 MP con Flash LED per realizzare scatti di sicuro interesse per qualità ma anche una fotocamera anteriore da 5MP per selfie sempre più di moda.

Lo Xiaomi Redmi Note 4 viene venduto ad un prezzo di soli 133.72€ grazie al coupon promozionale NOT42KB.

Tra le offerte anche un drone quello di Xiaomi e precisamente il nuovo Mi Drone 4K che è senza dubbio uno dei migliori quadricotteri del momento almeno considerando il prezzo e la qualità. In questo caso il dispositivo possiede, a differenza della versione base, una fotocamera che permette registrazioni fino alle risoluzioni 4K (3840x2160p) a 30 fps. Possiede anche il supporto per il telefono anche a distanza di 3 km assicurando comunque ottime prestazioni. A livello tecnico il drone possiede una gimbal a 3 assi fornita direttamente in confezione che si aggancia al corpo principale del drone con un sistema a clip che non ha bisogno di particolari installazioni o cavi da raccordare. ll sensore a bordo del comparto cam è un Sony da 12 megapixel che permette di ottenere video a 3940 x 2160 pixel. La batteria integrata da 5100 mAh garantisce un’autonomia di volo di circa 27 minuti con velocità massima di 18 m/s.

Lo Xiaomi Mi Drone 4K viene venduto ad un prezzo di 380.03€ grazie all'inserimento del coupon promozionale XdroneIT.

Infine abbiamo selezionato anche il nuovo Xiaomi Huami AMAZFIT lo smartwatch dell'azienda cinese che possiede un display rettangolare da 1.28 pollici con finitura 2.5D, pannello in vetro Gorilla Glass e dalla risoluzione di 176x176 pixel. A livello tecnico il nuovo orologio vede la presenza di una batteria da 190 mAh che a detta dell'azienda riuscirà a mantenere attivo l'orologio addirittura per oltre 45 giorni in completa funzionalità o superare i 4 mesi disattivando le notifiche. Caratterizzato anche da sensore per la misurazione del battito cardiaco, il conteggio dei passi ma anche la misurazione del sonno. Presente il GPS che dunque permetterà agli utenti di rilevare dislivelli, ritmo nelle camminate o negli allenamenti. Non solo perché permette anche grazie al software integrato da Xiaomi di capire quando l'utente sta realizzando camminate o quando invece sta correndo o andando in bici. Da non dimenticare anche la presenza della certificazione IP68 per utilizzarlo anche in acqua.

Lo Xiaomi Huami AMAZFIT viene venduto su Gearbest ad un prezzo di soli 53.74€ grazie al coupon MiAMAIT.