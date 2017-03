Stonex One resuscita. Eccolo in vendita su AliExpress ma con un altro nome

Il famoso smartphone di Francesco Facchinetti, lo Stonex One, torna a nuova vita. Avvistato su AliExpress sotto mentite spoglie sembra essere in tutto e per tutto proprio lo smartphone realizzato dalla Stonex durante il 2015. Il suo nome è SANTIN #Dante e il suo aspetto come anche le specifiche tecniche non fanno che rimandare la mente allo smartphone blu elettrico realizzato da Davide Erba e sponsorizzato dal DJ italiano figlio del cantante dei Pooh.

Ricordiamo bene come durante il 2015, Francesco Facchinetti assieme all'azienda di Davide Erba Stonex, avevano intrapreso la volontà di realizzare uno smartphone Android che fosse completamente italiano. Una novità che da subito aveva creato grande stupore ma soprattutto molto hype per le specifiche tecniche che il produttore ed il DJ italiano dichiaravano rispetto al prezzo di vendita decisamente basso in relazione alla concorrenza. Il prodotto arrivato durante il mese di settembre, dopo molteplici rinvii e con numerose lacune sul comparto materiali, assemblaggio ma anche in relazione alla resa fotografica come alle problematiche sull'autonomia, aveva da subito creato lamentele importanti e class action nei confronti dell'azienda produttrice.

Un progetto che sembrava pronto a portare una ventata di freschezza sul panorama degli smartphone ma che in concreto poco ha avuto di novità. Attualmente sullo Stonex One vige il più completo silenzio se non per una dichiarazione durante il mese di marzo dello scorso anno da parte del CEO di Stonex, Davide Erba, che aveva confermato come il progetto non fosse stato abbandonato ma che i lavori sarebbero proseguiti con aggiornamenti futuri che però non sono ancora oggi giunti.

Il "nuovo" SANTIN #Dante possiede dunque una scheda tecnica identica a quella dello Stonex One con un display da 5.5 pollici Full HD, processore Helio X10, 3GB di RAM, fotocamera posteriore da 21 megapixel ed uno storage interno da 32GB. Osservando le immagini sul sito di e-commerce cinese si scopre come addirittura lo smartphone possegga sul retro la scritta impressa con l'hashtag #Dante sintomo che i pezzi venduti potrebbero essere gli smartphone rimasti in magazzino alla Stonex. Il prezzo di vendita in questo caso parte da 109$.