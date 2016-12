Stazione di ricarica USB definitiva (68W / 2.4A Max) in offerta a 44,79 euro (-55%) su Amazon

Con la stazione di ricarica Upow da ben 8 porte USB è possibile ricaricare proprio di tutto: iPhone, Galaxy S7, ebook reader come un Kindle Paperwhite, ma anche iPad e tablet di ogni tipo. Il tutto contemporaneamente, e se non bastasse sono disponibili anche due prese AC per un assorbimento massimo di 68 W e 2.4A massimo sulle singole porte USB (quattro di esse sono da 1A). La stazione di ricarica può gestire fino a 10 dispositivi senza richiedere ulteriori adattatori.

Nelle due porte AC l'utente può collegare dispositivi fra i più disparati, come anche computer desktop o portatili, TV, strumenti per la casa o per l'ufficio, stampanti, e molto altro. Oltre ad offrire le porte per la ricarica, la stazione offre gli alloggiamenti per mantenere ordinati i dispositivi durante il processo di ricarica, ed anche un sistema per la gestione dei cavi per mantenere l'ambiente in ordine. Il prodotto di Upow offre la massima sicurezza grazie alle certificazioni FCC RoHS CE UL e alla protezione contro le sovratensioni su ogni porta e presa, e può essere spento del tutto attraverso l'interruttore On/Off.