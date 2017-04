Sospensione della patente e multe se si usa lo smartphone alla guida

La distrazione è la prima causa degli incidenti stradali, e l'uso dello smartphone diventa sempre più uno dei principali motivi di distrazione durante la guida. È per questo che le Autorità stanno pensando di inasprire le pene per chi utilizza il proprio dispositivo mobile mentre si è alla guida della propria automobile, con le prime novità nelle leggi vigenti che si vedranno con il prossimo Codice della Strada o, in anticipo, con un decreto legge previsto a maggio.

Le nuove punizioni prevedono la sospensione immediata della patente per un periodo da uno a tre mesi. Cosa cambia rispetto ad oggi? La sospensione sarà forzata già alla prima violazione, e non solamente in caso di recidiva come avviene attualmente. Verranno inoltre applicate delle multe più salate fino a 646 Euro e fino ad un massimo di 5 punti decurtati nella patente di guida. A parlarne è stato il Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Riccardo Nencini.

"A chi fa uso durante la guida di telefoni cellulari, smartphone o apparecchi simili occorre applicare sanzioni più severe fino a prevedere la sospensione della patente di guida per un periodo determinato", sono state le sue parole. Il politico ha incontrato Cosimo Ferri, sottosegretario alla Giustizia, Giuseppe Bisogno, direttore del Servizio Polizia Stradale, e altri al Salone della Giustizia in cui sono stati affrontati diversi argomenti legati alla sicurezza su strada.

L'accelerazione nella decisione di aggravare le pene per chi usa lo smartphone alla guida è simile a quella che c'è già stata recentemente con la legge sull'omicidio stradale, diminuendo le tempistiche d'approvazione sfruttando lo strumento del decreto legge. Un'urgenza dovuta apparentemente all'incidenza dell'uso dello smartphone nei casi più gravi che avvengono su strada. Secondo il Ministro dei Trasporti Delrio infatti l'80% degli incidenti gravi deriverebbe "dall'uso del cellulare alla guida".