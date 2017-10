Sony Xperia XZ Premium: da oggi disponibile Android 8.0 Oreo

A partire da oggi tutti gli utenti in possesso di un Sony Xperia XZ Premium potranno scaricare direttamente sul proprio smartphone il nuovo aggiornamento ad Android 8.0 Oreo che l'azienda giapponese sta rilasciando da pochissime ore ufficializzando la cosa. Ecco che tutti gli utenti potranno da oggi ottenere nuove funzionalità nel loro device top di gamma riguardanti quanto Google ha implementato nel proprio sistema con l'ultima release ma anche e soprattutto tutte quelle funzionalità che proprio Sony ha deciso di inserire nella propria interfaccia utente rendendola ancora una volta più comoda ed efficiente nell'uso di tutti i giorni.

Ecco tutte le nuove funzionalità dunque che gli utenti potranno avere nel proprio Sony Xperia XZ Premium:

3D Creator – l’esclusivo algoritmo proprietario di Sony per la scansione di oggetti in 3D introdotto con Xperia XZ1 e XZ1 Compact. Permette di realizzare in meno di 60 secondi scansioni 3D di oggetti in alta qualità, scegliendo tra quattro modalità di scansione: testa intera, volto, cibo e oggetto generico e di condividere facilmente il file 3D sui social o inviarlo direttamente a una stampante 3D.

Predictive Capture (smile) – Non perde neanche un dettaglio perché Predictive Capture inizia automaticamente il buffering delle immagini quando individua un movimento o un semplice sorriso, prima ancora che si scatti. In questo modo, è possibile trovare il momento perfetto – che in altre occasioni rischia di andare perduto – da una selezione che comprende fino a quattro immagini.

Autofocus burst – segue in maniera intelligente il soggetto della foto, aggiustando il focus per garantire scatti in movimento sempre a fuoco.

Qualità audio senza precedenti – L’aggiornamento apporta miglioramenti agli speaker frontali e Qualcomm aptX HD audio assicura un’elevatissima qualità del suono con l’utilizzo di cuffie wireless.

Icone delle app – una nuova veste grafica per le icone che consentono un facile accesso al menu delle app semplicemente prolungando il clic sulla stessa icona.

Come accade in questi casi il roll out del nuovo aggiornamento è stato appunto inizializzato e gli utenti potranno riceverlo in maniera progressiva nelle prossime ore controllando le notifiche di sistema del proprio Xperia XZ Premium. Ricordiamo anche come il nuovo smartphone top di gamma dell'azienda possegga un display da 5.5 pollici a risoluzione 4K HDR con risoluzione 2160x3840 pixel, il performante Snapdragon 835 che permetterà dunque di registrare video in 4K quindi 4GB di RAM ma anche 64GB di memoria interna. A livello multimediale presente una fotocamera al posteriore da 19MP con f/2.0 e OIS capace di spingersi fino all'Ultra HD nelle registrazioni ma anche al particolare slow motion a 960fps. Frontalmente presente una fotocamera da 13MP con f/2.0 mentre per la batteria parliamo di una 3.230 mAh.