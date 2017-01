Sony Xperia 2017: ecco come sarà il futuro top di gamma dell'azienda giapponese

Sony ha fissato per il prossimo 27 febbraio un evento specifico al MWC 2017 di Barcellona. Un appuntamento in cui l'azienda giapponese dovrebbe presentare al mondo intero nuovi smartphone della linea Xperia e soprattutto il nuovo top di gamma successore dell'attuale Xperia XA. In questo caso, in rete, è apparso un nuovo video ed alcune immagini di quello che potrebbe essere il design del nuovo Xperia. Un prodotto top di gamma che sembra voler mantenere lo stile classico di Sony e della linea Xperia apportando alcune novità in seno alla scocca e chiaramente con un hardware completamente rinnovato di ultima generazione.

Se da un lato le specifiche tecniche del nuovo smartphone di casa Sony sembrano essere ancora molto aleatorie con la possibilità di avere una CPU Snapdragon 835, anche se l'incognita dell'esclusività di Samsung potrebbe non permettere l'utilizzo immediato di questo processore, 6GB di RAM ed un display 4K dalla risoluzione di 3840x2160 pixel. Di contro Sony sembra aver deciso l'aspetto dello smartphone con un design ancora simile alle passate generazioni e dunque con piccole novità in questo senso.

Sì perché dalle immagini apparse in rete è possibile osservare come il nuovo Xperia di Sony in arrivo non modificherà molto il proprio aspetto mantenendo comunque un corpo completamente in alluminio, con una cornice arrotondata nella parte laterale della scocca ma con ancora due "importanti" fasce superiore ed inferiore, che molti utenti continuano a non apprezzare per il loro ingombro. Dalle immagini è possibile anche osservare la presenza, nei nuovi Sony Xperia, di un doppio speaker frontale per l'audio nonché di una porta USB Type-C.

In rete è apparso anche un video in cui viene mostrato un prototipo di questo ipotetico smartphone Xperia di Sony. In esso è possibile osservare come il successore dell'Xperia XA possegga un display quasi edge-to-edge, con cornici laterali decisamente ridotte segno che l'azienda giapponese ha cercato di lavorare in maniera esaustiva sotto questo punto di vista.

Dal video purtroppo non è possibile poi osservare molto a livello hardware se non la presenza di Android 7.0 Nougat a bordo dello smartphone confermando dunque che i nuovi dispositivi in arrivo a Barcellona possederanno già l'ultima release di Google.