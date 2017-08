Sony, risarcimento ad utenti USA per la falsa 'impermeabilità' di alcuni Xperia

Chi ha acquistato negli USA un dispositivo della famiglia Xperia e lo ha danneggiato per via dell'introduzione di acqua al suo interno potrebbe avere diritto ad un risarcimento da parte di Sony. A stabilirlo un tribunale federale di New York che ha approvato una class action contro la compagnia giapponese per aver dichiarato che i modelli di smartphone e tablet Xperia prodotti sono "waterproof", ovvero impermeabili. Il che non è vero in base alla denuncia.

Secondo la vertenza i proprietari di dispositivi Xperia sono stati fuorviati dalle parole utilizzate dalla compagnia per la promozione dei propri smartphone e tablet. Questi dispositivi non sono infatti progettati per essere utilizzati sott'acqua, ma utilizzano un livello di protezione noto come "water-resistant". I partecipanti richiedono un'estensione della garanzia di 12 mesi per i device più moderni, o il rimborso di fino al 50% rispetto al prezzo di listino consigliato del dispositivo.

I termini finali della denuncia verranno stabiliti dal tribunale il prossimo 1 dicembre, con Sony che avrà la possibilità di replicare in quella data e ottenere delle modifiche relative alle modalità di risarcimento o al modo in cui dovrà rispondere dei messaggi di marketing fuorvianti relativi alla famiglia di prodotti Xperia. Al momento in cui scriviamo la class-action è valida solo per i clienti degli Stati Uniti, ma chiunque può richiedere la partecipazione qui.

Di seguito riportiamo la lista di dispositivi idonei a partecipare alla campagna e, nel caso dei tablet, sono inclusi sia i modelli Wi-Fi che LTE anche se non specificato. La lista dei prezzi dei rimborsi applicabili per ogni dispositivo può essere trovata a questo indirizzo.