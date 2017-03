Sony presenta il nuovo Xperia L1: lo smartphone con display da 5.5 pollici e CPU MediaTek Quad-Core

Sony presenta ufficialmente il nuovo Xperia L1: uno smartphone entry level con un display ampio da 5.5 pollici in risoluzione HD, processore MediaTek Quad-Core ed un design quanto mai accattivante in perfetta linea con quanto appartiene alla linea Xperia dell'azienda. Interessante l'interfaccia grafica rivista da Sony per permettere ogni tipo di attività quotidiana soprattutto in modo semplice e divertente basandosi sul nuovo Android 7.0 Nougat.

“Xperia L1 è uno smartphone che unisce forma e funzionalità” spiega Tsutomu Sato, Direttore of Global Product Marketing di Sony Mobile Communications. “Combina un display immersivo con performance fluide e l’iconico design Sony, che gli utenti saranno orgogliosi di mostrare”.

Il nuovo smartphone di Sony si propone agli utenti con una scheda tecnica interessante soprattutto per la fascia di prezzo a cui dovrebbe essere venduto. Il design premium si presenta con un display da 5.5 pollici in risoluzione HD permettendo dunque un'esperienza importante soprattutto grazie all'ampia superficie pronta ad essere utilizzata dall'utente finale. Linee arrotondate in pieno stile Sony Xperia con la possiblità di scegliere lo smartphone in due distinte colorazioni: Nero e Bianco.

A livello tecnico il nuovo Sony Xperia L1 possiede:

Display LCD da 5.5" con risoluzione HD (1280x720)

2GB di RAM

16GB di memoria interna con espansione tramite micro SD fino a 256GB

Processore Quad Core MediaTek MT6737T con clock a 1.45GHz

GPU Mali-T720 MP2

Fotocamera posteriore da 13MP con apertura f/2.2

Fotocamera frontale da 5MP con apertura f/2.2

Connettività: Dual SIM support, 4G LTE, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2, NFC, A-GPS, GLONASS

Porta USB Type-C.

Sistema operativo Android Nougat 7.0

Batteria da 2620mAh con modalità di risparmio energetico STAMINA.

Dimensioni:151 x 74 x 8.7 mm

Peso 180g

Tra le caratteristiche del nuovo Android 7.0 Nougat, personalizzato dall'interfaccia grafica di Sony, sarà presente la tecnologia "Xperia Actions" che permetterà di adattare le impostazioni e le funzionalità dello smartphone con reattività. Oltretutto presente la modalità "Good Night" che permette di impostare in modo del tutto automatico il "Non disturbare, abbassando la luminosità del display. Presente anche il nuovo assistente personale di Sony, "Xperia Tips", introdotto nel 2016 e che permette di adattarsi alle preferenze dell'utente fornendo informazioni utili e suggerimenti sempre interessanti.

Il nuovo Xperia L1 di Sony sarà proposto in Europa, e dunque anche in Italia, a partire dal prossimo mese di Aprile ad un prezzo ancora non comunicato.