Smartphone Xiaomi su Geekbuying: ecco i modelli presenti nel magazzino italiano

È possibile comprare in questo momento tre dispositivi Xiaomi ad un ottimo prezzo su Geekbuying, direttamente spediti dal magazzino italiano per un'attesa certamente inferiore. Non ci sono costi di spedizione o rischi di pagare un surplus alla dogana, con la consegna che dovrebbe avvenire in due giorni. In questa pagina è possibile accedere all'intera lista dei prodotti disponibili nel magazzino italiano, acquistabili con uno sconto del 6% utilizzando questo coupon: 6%OFFGKB. Lo sconto è valido solamente sui prodotti dal costo inferiore a 350 dollari.



Xiaomi Redmi Note 4 a 150,92 euro - coupon: ITRMINOTE4

Xiaomi Redmi Note 4 è uno smartphone con display da 5,5 pollici a risoluzione Full HD, schermo 2.5D e batteria da 4.100 mAh. Si tratta di uno dei campioni del rapporto qualità-prezzo: sotto la scocca ha infatti un processore Qualcomm Snapdragon 625, 3 GB di RAM e 32 GB di storage integrato espandibile, il tutto all'interno di un guscio in alluminio. Fra le bande per le reti 4G LTE c'è anche il supporto per quella da 800 MHz usata in Italia. Compralo qui con il coupon ITRMINOTE4.



Xiaomi Redmi 4A a 95,58 euro - coupon: ITRMI4A

Xiaomi Redmi 4A costa davvero una miseria in relazione ai contenuti tecnici. È uno smartphone di fascia medio-bassa molto interessante, con piattaforma Snapdragon 425, 2GB di RAM e 16GB di storage espandibile via microSD. Il display è da 5 pollici a risoluzione HD, mentre sotto la scocca troviamo una batteria da 3.000 mAh. Le fotocamere integrate sono da 3 e 5 megapixel. Compralo qui con il coupon ITRMI4A.



Xiaomi Redmi 4X a 121,57 Euro - coupon: ITREDMI4X

Xiaomi Redmi 4X è uno degli smartphone low-budget più interessanti perché abbina ad un prezzo di listino estremamente contenuto una batteria da 4.100 mAh. Sotto la scocca troviamo inoltre un processore parco nei consumi, lo Snapdragon 435 di Qualcoom, abbinato a 3GB di RAM e 32GB di storage. Le fotocamere sono da 13 e 5 megapixel, e non mancano come al solito GPS, Wi-Fi, Bluetooth e doppio modulo per le SIM. Compralo qui usando il coupon ITREDMI4X.