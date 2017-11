Smartphone Xiaomi a partire da 78,16 euro su Lightinthebox: in sconto anche il Mi A1

Lightinthebox è uno dei tanti negozi cinesi in cui la parola d'ordine è il risparmio. Fanno fede a questa regola le nuove offerte di questi giorni: fra queste troviamo diversi dispositivi, più o meno blasonati, proposti a prezzi molto interessanti. Xiaomi Mi A1 è probabilmente il più gettonato grazie al suo Android stock e alla sua piattaforma hardware parca nei consumi, mentre abbiamo anche diversi computer portatili Jumper a basso costo, la IP Camera di Lenovo, e addirittura anche un aspirapolvere smart. Decisamente interessante anche lo Xiaomi Redmi 4A, che a 78,98 euro è sicuramente un ottimo acquisto per il papà o per chi vuole uno smartphone economico ma concreto.

Xiaomi Mi A1 è uno smartphone da 5 pollici a risoluzione Full HD con processore Qualcomm Snapdragon 625, batteria da 3.080 mAh e comparto memorie basato su 4 GB di RAM e 64 GB di storage. Ha una doppia fotocamera e Android in versione pura.

Jumper Ezbook 3 Pro è un computer portatile con Windows 10 avente un display da 13,3 pollici a risoluzione Full HD e aspect-ratio di 16:9. Ha un processore Intel N3450 quad-core, 6 GB di RAM e uno storage da 128 GB basato su eMMC.

Jumper Ezbook 2 è un ultrabook ultra-economico, con display da 14 pollici e processore Intel Atom Z8350 quad-core. Il comparto memorie è basato su 4 GB di RAM e 64 GB di storage su eMMC. Anche in questo caso troviamo Windows 10 preinstallato.

Questa IP Camera di Lenovo è una piccola videocamera di sorveglianza con sensore da 1 MP capace di registrare video alla risoluzione HD a 720p. Offre un angolo di campo di 140° e supporta anche una micro SD da 128 GB per registrare spezzoni d'interesse.

L'Aspirapolvere Smart di Xiaomi è uno di quei prodotti che può cambiarti la vita. Non costa troppo rispetto ad altre soluzioni del settore, ma ha tutto quello che serve per mantenere la casa priva di polvere con circa 2000 pa di potenza d'aspirazione.

Xiaomi Redmi 4A è uno degli smartphone più economici della società cinese. Ha un display da 5 pollici a risoluzione HD e un processore quad-core con 2 GB di memoria RAM e 16 GB di storage. Lo smartphone può rispondere a necessità di base, ma non solo.