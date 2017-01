Smartphone UMi Z con batteria da 3780 mAh in preordine a poco più di 200

È ormai difficile destreggiarsi nella selva dei dispositivi Android, soprattutto se consideriamo gli ormai ottimi prodotti dei brand cinesi. UMi è fra i produttori più interessanti e l'imminente UMi Z vuole contraddistinguersi per l'ottimo rapporto qualità-prezzo. Rapporto che diventa ancora più interessante se si considera il prezzo di pre-vendita applicato sul portale di e-commerce TomTop, pari a soli 206,79 euro per il mercato italiano. A questo prezzo è possibile acquistare uno smartphone che può scontrarsi senza troppi problemi con un top di gamma.

UMi Z fa uso di una scocca in metallo unibody disponibile nei colori Champagne Gold e Grey, con bande per le antenne poco invadenti sul piano estetico. Lo smartphone è mediamente sottile e leggero, e vanta un ampio display da 5,5 pollici a risoluzione Full HD basato su un'ottima matrice IGZO. Il vetro frontale è stondato ai bordi, come vuole la moda del momento, grazie alla cosiddetta curvatura 2.5D. L'esperienza d'utilizzo è simile a quella di un top di gamma, fluida e senza impuntamenti grazie al processore MediaTek Helio X27 integrato.

Il SoC integra ben 10-core da 2,6GHz e viene abbinato a 4GB di RAM e 32GB di storage espandibile fino ad un massimo di 256GB. Il tutto viene alimentato da una generosa batteria da 3.780 mAh che, dati ufficiali alla mano, dovrebbe consegnare circa due settimane di autonomia in stand-by. Non mancano un LED per le notifiche, un sensore di impronte disposto frontalmente, il supporto per le reti LTE su entrambe le schede SIM installabili (UMi Z è infatti Dual-SIM), la compatibilità con le reti Wi-Fi 802.11n dual-band, con il GPS e il Bluetooth 4.1.

UMi Z specifiche tecniche SO Android 6.0 Puro / Aggiornabile ad Android 7.0 Display 5,5" Full HD (1080p) SoC MediaTek Helio X27 10-core RAM 4 GB Storage 32 GB espandibili Fotocamere 13 MP PDAF - Laser - Quad LED Flash

13 MP Extra 4G LTE

Sensore impronte

USB Type-C

Dual-SIM Batteria 3.780 mAh

Il connettore per la ricarica è di tipo USB Type-C, ed è compatibile con lo standard OTG per il collegamento con supporti di memoria esterni attraverso la porta. Infine parliamo delle due fotocamere, entrambe con lo stesso sensore Samsung S5K3L8 da 13 megapixel: quello posteriore viene proposto in abbinamento ad un obiettivo da 5 elementi con auto-focus a rilevamento di fase ed al laser, ed è supportato anche da un flash dotato di 4 LED. Il modulo frontale non ha auto-focus e utilizza un Softlight LED a mo' di flash. UMi Z registra fino alla risoluzione 4K.

Insomma, le premesse per acquistare un ottimo smartphone a soli 206,79 € ci sono tutte. La fase di pre-order è iniziata lo scorso 31 dicembre e finirà il 25 gennaio 2017, quando le prime unità verranno spedite agli acquirenti. Potete comprare UMi Z ad un prezzo agevolato su TomTop.