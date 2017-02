Smartphone UMi Max con batteria da ben 4.000 mAh a soli 158,09 Euro su Amazon

Potrebbe essere questa l'occasione giusta per cambiare smartphone e passare a un modello più moderno: UMi Max è proposto infatti a soli 158,09 Euro, per un risparmio di oltre 40 Euro sul prezzo di listino originale. Si tratta di uno smartphone con display da 5,5 pollici Full HD, processore octa-core ad alte prestazioni Helio P10 con 3GB di RAM e 16 GB di ROM espandibili via microSD. La batteria da 4.000 mAh dovrebbe consentire una lunga autonomia, e non manca un sensore di impronte digitali estremamente veloce nel riconoscimento del dito. Le fotocamere sono da 13 e 5 megapixel, e a questo prezzo UMi Max si può rivelare un dispositivo molto, molto interessante.

Ma affrettatevi! L'offerta di Amazon scadrà a fine giornata, tuttavia UMi Max sta letteralmente andando a ruba e le scorte disponibili in magazzino potrebbero essere esaurite molto presto.

[HWUVIDEO="2191"]Umi Max videorecensione | Hardware Upgrade[/HWUVIDEO]

