Smartphone Ulefone proposti con grandi sconti su Geekbuying

Ulefone e il portale di rivendita online partner Geekbuying stanno proponendo diversi smartphone a prezzi speciali. Fra questi troviamo modelli moderni e attualmente in distribuzione, fra cui il nuovo arrivo Ulefone Power 2, l'economico Ulefone Tiger, il resistente Ulefone Armor o Ulefone Future. Geekbuying propone inoltre in sconto anche vari modelli di fascia bassa.

Con una batteria da 6.050 mAh, 4 GB di RAM e 64 GB di storage integrato, Ulefone Power 2 è l'ultima proposta del produttore cinese basata soprattutto su una grande autonomia operativa. Il dispositivo viene venduto su Geekbuying al prezzo di 179,99 dollari con una serie di accessori del valore di 40 dollari offerti nella dotazione originale. A fianco del Power 2 troviamo inoltre Ulefone Tiger che, con un prezzo di listino di 89,99 dollari, va ad occupare la fascia bassa della società.

Ulefone Future ha invece un display bezel-less e viene proposto a 189,99 dollari con in abbinamento una custodia morbida e un adattature USB Type-C. È la prima volta che Future scende sotto la soglia dei 200 dollari. Chi invece è alla ricerca di uno smartphone resistente può scegliere Ulefone Armor, dispositivo rugged dal prezzo estremamente interessante: solo 159,99 dollari per un dispositivo versatile che può essere utilizzato in ogni circostanza. La promozione di Ulefone e Geekbuying continua con i modelli Ulefone Gemini, con doppia fotocamera al prezzo di 138,99 dollari; e Ulefone U008 Pro, che al prezzo di soli 79,99 dollari può essere utilizzato anche con le reti 4G LTE.

In aggiunta Ulefone ha dichiarato di aver completato le spedizioni dei preordini del modello Power 2 avvenuti durante la fase di prevendita, e può adesso consegnare il modello senza alcun ritardo a tutti i nuovi acquirenti.

