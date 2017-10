Smartphone scontatissimi su Geekbuying: 4 modelli da non perdere

Smartphone cinesi, e non, sono proposti con sconti interessanti sul portale Geekbuying in seno ad una nuova iniziativa promozionale "Top Smartphone Sale". In questa pagina potete trovare tutte le offerte a cui accedere attraverso codici coupon gratuiti, ma se non volete perdervi nella marea di smartphone in promozione sul sito vi proponiamo qui sotto le quattro offerte più succulente segnalate dallo stesso servizio. Fra queste troviamo smartphone molto interessanti, come Xiaomi Mi 5X, il nuovo e bellissimo Xiaomi Mi Mix 2, Samsung Galaxy C7 Pro e modello Blackview.

Xiaomi Mi 5X
Prezzo: €175.38

Coupon: XRBAIAMJ



Xiaomi Mi 5X è un dispositivo estremamente interessante proposto ad un prezzo contenuto. Integra l'ottima piattaforma hardware con Snapdragon 625, 4 GB di RAM e 64 GB di storage integrato. È uno smartphone Dual-SIM e ha una doppia fotocamera sul retro. Il display è un Full HD da 5,5 pollici ma attenzione: manca la Banda 800 MHz utilizzata da Wind per il 4G LTE.

Samsung Galaxy C7 Pro
Prezzo: €266.04

Coupon: RMOOHWWM



Samsung Galaxy C7 Pro occupa la fascia media del blasonato produttore coreano, implementando il marchio di fabbrica della società: un display SuperAMOLED, in questo caso da 5,7 pollici a risoluzione Full HD. Lo smartphone è Dual SIM, utilizza un processore Qualcomm Snapdragon 626, supporto per la rete 4G LTE (niente B20) e una doppia fotocamera.

Xiaomi Mi Mix 2
Prezzo: €471.09



Xiaomi Mi Mix 2 non ha probabilmente bisogno di presentazioni. È uno smartphone cinese, ma è anche fra i più "clonati" dell'intera categoria grazie al suo design privo di cornici su tre lati. La piattaforma hardware è di altissimo livello: il display è da 5,99 pollici con aspect-ratio 18:9, e troviamo uno Snapdragon 835 con 6 GB di RAM e 128 GB di storage (nella versione in sconto sul portale). Questo modello fa uso di una fotocamera posteriore singola da 12 MP e supporta la banda 800 MHz usata da Wind.