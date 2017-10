Smartphone Samsung e Nokia adesso disponibili su Geekbuying: sconto del 7% per gli utenti

Geekbuying vende adesso alcuni modelli di smartphone prodotti da Samsung e da Nokia, offrendo uno sconto del 7% agli utenti che utilizzano durante la procedura d'acquisto il codice coupon 7%CELLPHONE. Si tratta di un'ottima possibilità se consideriamo che il portale vende a prezzi particolarmente concorrenziali, con l'aggiunta del coupon che rende i dispositivi ancora più convenienti. L'iniziativa propozionale ha però la durata di una sola settimana.

Non è inoltre particolarmente ampia la gamma di prodotti dei due brand sul portale, almeno al momento in cui scriviamo. Per quanto riguarda Samsung troviamo nella fattispecie modelli di fascia medio-bassa e media e nessuna soluzione top di gamma: fra i modelli nell'inventario di Geekbuying segnaliamo Samsung Galaxy J7 Prime (G6100) e J5 Prime (G5700), rispettivamente a 193,88 e 153,42 euro, oppure Samsung Galaxy C7 e C7 Pro, entrambi con display da 5,7 pollici.

Prodotti Samsung venduti da Geekbuying, maggiori informazioni qui

Per quanto invece riguarda la selezione degli smartphone Nokia venduti dal portale di rivendita online, non possiamo raccontare una situazione molto diversa. Al momento in cui scriviamo l'unico prodotto in vendita è il Nokia 6, proposto da 229,29 euro per la versione con 4 GB di RAM e 32 GB di storage, fino ad un massimo di 246,15 euro per quanto riguarda la variante con 64 GB di storage. Nokia 6 è disponibile sia nel colore nero che nel colore grigio per la scocca.

Per la selezione dei prodotti Nokia venduti da Geekbuying clicca qui

Cliccando sui due link potete verificare la selezione dei prodotti su Geekbuying per quanto riguarda i due brand blasonati. Samsung non ha bisogno di presentazioni, è il leader del settore per quanto riguarda i volumi di vendita. Nokia, invece, è il brand storico finlandese alla base di prodotti storici come l'N95 o il 3310, risorto grazie ad HMD Global. Il ritorno sul mercato è stato fino ad oggi particolarmente florido, e potrebbe raggiungere le 10 milioni di consegne già nel primo anno.