Smartphone rugged in offerta con i nostri codici sconto su TomTop

Smartphone rugged: i produttori di primo piano non li propongono, ma la miriade di produttori cinesi hanno tutti almeno una proposta a listino. Del resto non è un'idea così peregrina quella di realizzare uno smartphone resistente ad acqua, sabbia e condizioni estreme: la nicchia di pubblico sarà anche ridotta, ma uno smartphone corazzato è in grado di rispondere ad esigenze precise e specifiche.

Il portale di ecommerce TomTop mette in offerta tre smartphone corazzati di altrettanti produttori, che possono essere acquistati ad un prezzo ulteriormente ribassato grazie ai nostri codici sconto esclusivi.

Si parte da UleFone Armor 2, uno smartphone certificato IP68 e provvisto di copertura Gorilla Glass 3 per il display da 5 pollici con risoluzione Full HD. Il corpo risulta protetto da inserti in gomma resistente mentre altre parti risultano in policarbonato assieme al metallo e al vetro. All'interno troviamo un processore MediaTek Octa-Core Helio P25 caratterizzato da un clock a 2.6GHz e coadiuvato da 6GB di RAM ed uno storage interno da 64GB espandibili fino a 256GB grazie ad una semplice microSD. La batteria è da 4.700 mAh mentre il comparto fotografico vede una fotocamera posteriore da 16MP e una frontale da 13MP. Ulefone Armor 2 è basato su sistema operativo Android 7.0 Nougat, anche se l'azienda ha già fatto sapere di essere a lavoro sull'aggiornamento ad Oreo. Acquistabile a 218,39 Euro, che con il codice sconto DSULFAM2 diventano 209,99 Euro.

Il secondo modello è il Doogee S60, anch'esso certificato IP68 e caratterizzato da un display FullHD da 5,2 pollici, con protezione Gorilla Glass 5. La parte posteriore e la parte anteriore dell'S60 sono ricoperte da lega di alluminio di tipo aeronautico, trattata con levigatura e metodi speciali di sabbiatura. A livello hardware troviamo un processore Octa-Core MediaTek con clock a 2,5 GHz, 6 GB di RAM e 64GB di memoria. Fotocamera posteriore da 21MP ed una batteria da ben 5.580 mAh. Acquistabile a 235,19 Euro, che con il codice sconto DSDGS60T diventano 223,43 Euro.

Infine l'HOMTOM ZOJI Z8: sempre con certificazione IP68, questo smartphone è caratterizzato dalla presenza di inserti in lega metallica, cornice in alluminio e protezione Gorilla Glass 4 per il display da 5 pollici in risoluzione HD. Sotto la scocca si nasconde un processore MediaTek MT6750 Octa-Core con Cortex-A53 e clock fino a 1,5GHz, GPU Mali T860 MP2, 4GB di RAM, storage di 64GB, espandibile fino a 128GB. La batteria è di 4.250 mAh. Il comparto fotografico è composto da una fotocamera posteriore da 16 megapixel e da un modulo anteriore di 8 megapixel. Acquistabile a 141,95 Euro, che con il codice sconto DSZJZ8 diventano 133,55 Euro.